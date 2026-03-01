F1 2026: Gran Premio de Australia en riesgo por conflicto en Medio Oriente

La celebración del Gran Premio de Australia, primera fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1, podría sufrir retrasos por los ataques entre Israel e Irán que también han alcanzado a otros países de Medio Oriente como Bahréin y Qatar, esto a menos de cinco días de iniciar las actividades en el trazado de Melbourne.

La cancelación de rutas aéreas desde algunos aeropuertos de Medio Oriente han llevado a los equipos a tener que buscar otras opciones para llegar a Australia. La mayoría de los equipos tenían conexiones saliendo de Europa en países como Qatar o los Emiratos Árabes Unidos, pero ahora han tenido que encontrar rutas de emergencia donde la capacidad de asientos disponibles está limitada; esto ha hecho que algunas escuderías asuman el riesgo de que podrían no contar con todo el personal inmediato al llegar al circuito.

La situación también ha complicado a los equipos de las categorías antesala de la F1: Fórmula 2. Algunas escuderías aún tenían parte de su material de trabajo en Bahréin y ahora están buscando cómo poder llegar a tiempo a Australia.

Si bien ninguno de los equipos corre un riesgo de seguridad, el hecho de que no todas las escuderías estén listas a tiempo se está convirtiendo en la mayor preocupación.

¿Cuándo arranca la F1 2026?

La temporada 2026 inicia el 3 de marzo, noche del 2 de marzo tiempo de la Ciudad de México, con la primera práctica libre en lo que será el regreso de Sergio “Checo” Pérez.

La F1 ya ha vivido inicios complicados en años pasados. Por ejemplo, en 2012, la carrera de Bahréin fue cancelada por las protestas de la Primavera Árabe moviendo la carrera inicial a Australia. En 2020, Melbourne no albergó su competencia cancelando el mismo fin de semana del evento por la crisis sanitaria del Covid-19.