Pumas vuelve al campo después de su fracaso en Concachampions para medirse al Puebla

La presión crece alrededor de Efraín Juárez y los Pumas de la UNAM después de su eliminación en la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf. El conjunto universitario ahora retoma el curso doméstico en una visita a Puebla, en la que expondrá su paso sin derrota en el torneo Clausura 2026.

Los felinos llegan a la Angelópolis sumergidos en un mar de dudas después de lo sucedido el martes en el Estadio Olímpico Universitario, donde quedaron eliminados del torneo de clubes de la región centroamericana a pesar de haber vencido 1-0 al San Diego FC, triunfo con el que no remontaron una gran desventaja y terminaron con un global adverso de 4-2.

Este fracaso internacional de Pumas puso al estratega Efraín Juárez en una posición delicada, obligándolo a entregar resultados inmediatos en el torneo doméstico para calmar el descontento de su afición.

A pesar del trago amargo en la Concacaf, la realidad de Pumas en la liga es distinta. El equipo del Pedregal se ubica en la quinta posición de la tabla general con nueve unidades, producto de un paso invicto en las primeras cinco fechas. Sin embargo, el golpe anímico de quedar fuera ante un equipo de la MLS en la primera ronda es una carga pesada.

Para este compromiso, se espera que el arquero tico Keylor Navas y compañía salgan con la misión de demostrar que la solidez defensiva mostrada en la liga no fue una coincidencia, enfrentando a un Puebla que, bajo el mando de Alberto Espigares, ha sido un equipo sumamente irregular pero sólido en casa.

La Franja llega a este encuentro tras un empate sin goles ante Tijuana, situándose en la decimotercera posición con apenas cinco puntos. Para los locales, enfrentar a unos Pumas heridos representa una oportunidad de oro para escalar posiciones, aprovechando el cansancio físico de los universitarios tras la actividad de media semana.

El historial reciente favorece ampliamente a los del Pedregal, quienes no han perdido ante el Puebla en sus últimos cinco enfrentamientos (cuatro victorias y un empate), lo que añade una presión extra para el conjunto camotero que no logra vencer a la UNAM desde hace un par de años.

Efraín Juárez comienza a sentir la presión en el banquillo del equipo universitario. Mexsport

¿Dónde ver Puebla vs. Pumas?

Para fortuna de los aficionados, el partido contará con diversas opciones de transmisión en vivo tanto en televisión abierta como en plataformas de streaming:

Fecha: Viernes 13 de febrero de 2026.

Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla.

Canal de TV (México): Azteca 7 (Viernes Botanero).

Canal de TV (Paga): FOX Sports / FOX One.

Streaming: App de Azteca Deportes y ViX Premium.

El ambiente en el Cuauhtémoc promete ser vibrante, con una afición poblana que espera ver a su equipo dar el salto de calidad y unos universitarios que necesitan urgentemente una victoria que sirva de bálsamo tras el ridículo internacional.

Con figuras como Uriel Antuna y Juninho buscando recuperar su mejor versión ofensiva, este viernes se juega más que tres puntos: se juega la estabilidad del proyecto de Efraín Juárez.