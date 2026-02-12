Lewandowski decidirá su futuro hasta después de las elecciones en el Barça

Robert Lewandowski no tiene prisa. El delantero polaco de 37 años, cuyo contrato con el FC Barcelona vence el 30 de junio, ha decidido posponer cualquier determinación hasta que se celebren las elecciones presidenciales del club, programadas para el 15 de marzo. Será hasta abril cuando analice con mayor claridad su panorama.

El atacante priorizará escuchar el proyecto deportivo de la nueva directiva antes de valorar las cinco ofertas formales que tiene sobre la mesa para continuar su carrera fuera de Cataluña. Aunque su intención inicial es mantenerse en el conjunto blaugrana, todo dependerá de la propuesta deportiva y contractual que reciba para la temporada 2026-27.

MLS y Europa levantan la mano

Entre los interesados aparece con fuerza el Chicago Fire FC, equipo de la Major League Soccer que ha sido vinculado públicamente con el goleador desde diciembre. La posibilidad de emigrar a Estados Unidos no es menor: su esposa, Anna Lewandowska, visitó recientemente Chicago por motivos empresariales, lo que alimentó versiones sobre una eventual mudanza familiar.

En Europa también existen sondeos. El Atlético de Madrid valora su experiencia y capacidad goleadora, mientras que el AC Milan lo contempla como una pieza de liderazgo para reforzar su ataque. En Turquía, el Fenerbahçe SK sigue atento a la situación, y desde Arabia Saudí han llegado propuestas económicamente atractivas.

Prioridad: estabilidad sobre dinero

A punto de cumplir 38 años el 21 de agosto, Lewandowski ha dejado claro en su entorno que el factor económico ya no es determinante. La estabilidad familiar, el entorno y el bienestar pesan más que una oferta millonaria. Incluso estaría dispuesto a aceptar una reducción salarial para continuar en el Camp Nou, siempre que la nueva dirigencia respalde su rol dentro del proyecto deportivo.

Instalado en los alrededores de Barcelona junto a su familia, el polaco se siente cómodo en la ciudad y en el club. Sin embargo, su continuidad dependerá de la visión institucional que tenga la próxima administración sobre su figura dentro del equipo.

El reloj corre hacia el 30 de junio, pero Lewandowski no acelerará los tiempos. Primero conocerá el rumbo directivo del Barça y después decidirá si su historia suma un capítulo más o si es momento de asumir un nuevo desafío internacional.