¡Qué vergüenza! Pumas queda eliminado en la primera ronda de la Concacaf

Se consumó el primer gran fracaso de Efraín Juárez como técnico de Pumas en la presente temporada. El conjunto universitario quedó eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf tras no lograr la remontada ante San Diego FC y caer por marcador global de 4-2 en el Estadio Olímpico Universitario, pese a la victoria 1-0 en la vuelta.

Pese al empuje y la intensidad mostrada desde los primeros minutos, el equipo auriazul no tuvo la contundencia necesaria y terminó despidiéndose del torneo continental ante el conjunto de la MLS.

Con la obligación de marcar temprano, los felinos arrancaron con ímpetu. Al minuto 3, Juninho intentó sorprender con una tijera dentro del área, pero el balón pasó apenas por un costado.

Rubén Duarte y Uriel Antuna también lo intentaron desde media distancia, aunque sin éxito. En una ocasión el balón se fue por encima del arco y en otra el arquero Pablo Sisniega respondió con una atajada clave.

La presión universitaria continuó. Juninho y Pedro Vite exigieron nuevamente a Sisniega, quien tuvo una noche destacada bajo los tres postes y se convirtió en factor determinante para el cuadro estadounidense.

San Diego no se limitó a defender la ventaja. En dos ocasiones estrelló el balón en el poste izquierdo defendido por Keylor Navas, quedándose a centímetros de sentenciar la eliminatoria antes del descanso.

Pumas necesitaba de una goleada para aspirar a seguir en el torneo regional. Reuters

Ya en el complemento, Pumas encontró esperanza. Al minuto 47, Pedro Vite cobró un tiro libre desde fuera del área y el balón, tras pasar entre varias piernas, terminó en el fondo de las redes para el 1-0 que encendió el Olímpico Universitario.

Sin embargo, la reacción fue insuficiente. Al 55’, Keylor Navas evitó el empate con una gran atajada tras un disparo lejano que llevaba etiqueta de gol.

Consciente de que no podía guardarse nada, Efraín Juárez mandó al campo a Adalberto Carrasquilla, quien había presentado molestias musculares en días recientes. El panameño intentó aportar claridad en el mediocampo, pero el gol que metiera de lleno a Pumas en la eliminatoria nunca llegó.

El arquero Pablo Sisniega cerró su actuación con múltiples intervenciones que apagaron cualquier intento de reacción universitaria.

Al final, Pumas se quedó corto. El marcador global de 4-2 selló la eliminación auriazul en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, dejando cuestionamientos sobre el proyecto de Efraín Juárez y un duro golpe para la afición en Ciudad Universitaria.