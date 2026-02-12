Regina Martínez tras su actuación en Milano-Cortina 2026: "“Espero sirva de ejemplo"

La doctora Regina Martínez se convirtió oficialmente en la primera mujer mexicana en completar los 10 kilómetros de esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno al cruzar la meta en la cita en Milano-Cortina 2026; su resultado deportivamente hablando no fue el mejor, pero su llegada demostró, una vez más, lo que la fuerza de voluntad puede lograr.

Martínez, quien paseó perros para poder financiar su preparación, cruzó la meta en el puesto 108 con un tiempo de 35:05.4, Martínez no solo cerró una prueba extenuante, sino que abrió una nueva página para el olimpismo nacional.

Tras recuperar el aliento y fundirse en un emotivo abrazo con sus colegas de Brasil y Estados Unidos, en la línea de meta, la mexicana lanzó un mensaje para que la gente no desista de perseguir sus sueños, sin importar su edad, tal como ella lo hizo iniciando su carrera en este deporte a los 27 años.

“Es una experiencia inolvidable, un sueño hecho realidad, me llena de felicidad y orgullo el poder compartir este sueño con ustedes y con México y poder hacer historia con México”, afirmó la esquiadora, quien fue recibida en la meta por las propias ganadoras de la prueba en un gesto de respeto deportivo.

La también médica cirujana fue enfática en el propósito detrás de su hazaña: servir de motor para otros. “Espero que pueda servir como ejemplo para todos los que nos están viendo; que siempre luchen por sus sueños, que crean, nada es imposible”, señaló. Para Martínez, su llegada a la meta fue impulsada por el eco de los aficionados mexicanos presentes en la tribuna italiana: “Es increíble escucharlos en todo momento, es un ejemplo para la comunidad de esquí de fondo, para que vean que se puede, que México está presente, que pertenecemos aquí”.

Finalmente, Regina reflexionó sobre el legado que deja en la nieve de Milán-Cortina 2026. Aludiendo a una frase que le compartió un amigo cercano, concluyó con determinación: “Un amigo me dijo: dejas huellas y muchos las siguen detrás de ti; es un honor poner esas huellitas para el deporte de México. Espero ser ejemplo fuera del deporte, como doctora y como mujer en esta hazaña. Esta fue la primera, no la última”.