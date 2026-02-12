Contra las Chivas será un partido bravo... "Sí, para ellos", responde Brian Rodríguez

La del miércoles estuvo muy lejos de ser una noche ideal para el América en el Estadio Azulcrema.

Si bien el empate sin goles ante el Olimpia de Honduras les garantizó el boleto a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 por el marcador global de 2-1, los reclamos de la afición de las Águilas se escucharon por toda la colonia Noche Buena, conocedora que el compromiso que sigue es ni más ni menos que el Clásico Nacional.

Esos mensajes fueron directos y claros, porque si ante un equipo de Centroamérica, en el papel de inferior calidad, el equipo de las Águilas no se pudo manifestar en el marcador pese al decisivo apoyo de sus seguidores, este sábado, en la Perla Tapatía, ante el líder del torneo, la situación podría tornarse en un desastre absoluto.

Pero la experiencia de Brian Rodríguez brilló por su contundencia. Cuestionado por el hecho de que “se viene un partido bravo”, el uruguayo lanzó: “Sí, para ellos”.

En otro orden de ideas, Rodríguez se manifestó sobre la situación que vive Kevin Álvarez, que atraviesa un mal momento y ha sido señalado de manera muy puntual por los críticos del desempeño del América, particularmente de la afición que se metió con el joven defensor.

“No es nada bueno que abucheen a Kevin. Obviamente que ellos (los aficionados) tendrán sus motivos. Nosotros siempre lo vamos a apoyar. Si un día pasa del límite lo vamos a tener que hablar, pero creo que la gente siempre se ha expresado bien. Un mal momento lo tiene cualquiera y espero que él se sienta respaldado por nosotros”, señaló Brian Rodríguez.

El Clásico Nacional entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América se llevará a cabo el sábado 14 de febrero en el Estadio Akron, a las 21:07 horas (tiempo del centro de México).