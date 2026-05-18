¿Se queda? La drástica condición que Cruz Azul le puso a Joel Huiqui para el próximo torneo

Cruz Azul ya está en la final del Clausura 2026 y mientras la ilusión celeste vuelve a encenderse, la directiva dejó claro que el futuro de Joel Huiqui dependerá completamente de levantar el trofeo.

Luego de eliminar al Guadalajara en semifinales, el presidente de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Velázquez, reveló que el técnico interino continuará únicamente si logra coronarse frente a Pumas n la gran final.

Cruz Azul pone una condición clara

Velázquez aseguró que la institución confió en Huiqui desde el momento en que tomó el proyecto tras la salida de Nicolás Larcamón, aunque también admitió que la permanencia del estratega está atada al resultado final del torneo.

Él va a continuar siempre y cuando se obtenga el campeonato”, declaró el dirigente cementero en la presentación del documental, Azul Oscuro, Azul Celeste.

Las palabras del presidente sostiene que la directiva ve esta final como una prueba definitiva para el exdefensor celeste, quien asumió el mando en medio de cuestionamientos y con el equipo atravesando un momento de incertidumbre.

La apuesta por un hombre de casa

Velázquez también defendió el proceso interno de Huiqui y recordó que su formación dentro del club comenzó años atrás en fuerzas básicas y categorías juveniles.

Sabíamos de sus capacidades”, explicó el presidente. “Joel Huiqui, aparte de llevar tatuado el jersey de Cruz Azul, ha llevado un proceso de aprendizaje desde la Sub-21 y con los últimos técnicos que han pasado”.

El dirigente destacó además que el cuerpo técnico será reforzado para el próximo proceso, independientemente de las críticas que recibió la decisión de apostar por un entrenador interino surgido desde dentro de la institución.

Se hicieron cambios que tal vez fueron criticados, pero con trabajo y conocimiento de la gente que tenemos en la institución, eso le ha dado el bagaje para tomar esta final con toda la seriedad”, agregó.

Una final que puede cambiarlo todo

Cruz Azul enfrentará a Pumas por el título del Clausura 2026 en una serie que también definirá el futuro inmediato del banquillo cementero. El Azul busca su décimo título de liga.

Lo que comenzó como un interinato de emergencia para Huiqui ahora está a dos partidos de convertirse en una historia de consagración absoluta o en un proyecto fugaz dentro de La Máquina.