¿Lista la Décima? Árbitro con pasado celeste pitará el Cruz Azul vs Pumas

El Cruz Azul y los Pumas de la UNAM están listos para disputar la Final de Ida del Clausura 2026, un duelo de alta tensión que definirá el primer paso hacia el título. Sin embargo, parece que los Celestes tendrían un empujón extra en este primer juego.

La Comisión de Árbitros de la FMF ha dado a conocer el cuerpo arbitral encabezado por Ismael Rosario López Peñuelas como árbitro central, acompañado de sus asistentes y el equipo de VAR.

José Paradela y Pedro Vite disputando el balón. Mexsport

Ismael Rosario pudo ser jugador de Cruz Azul

En una pasada entrevista para el diario El Debate, Ismael Rosario López Peñuelas reveló que antes de dedicarse a ser silbante, intentó ser jugador de Cruz Azul, sin embargo, fue rechazado en las pruebas de las fuerzas básicas del club.

Según contó el hoy árbitro designado para la Final de Ida, se presentó en su momento a las visorias celestes sin lograr quedarse en el equipo.

Ismael Rosario López arbitrando un partido de Cruz Azul Mexsport

Además de esta historia, Ismael Rosario tiene un lazo familiar directo con dos exfutbolistas de Cruz Azul: es primo de Javier ‘Chuletita’ Orozco y de Luis Orozco.

Los hermanos Orozco dejaron huella en La Máquina, con el 'Chuletita' destacando como delantero en el primer equipo y Luis brillando en categorías inferiores.

Estas conexiones familiares añaden un matiz curioso e interesante al primer partido por el título, pues el árbitro enfrentará a uno de los clubes vinculados a su sangre.

Final de Liga MX con renovado arbitraje para la Final

Para la Final de Vuelta, la Comisión de Árbitros ha designado a Daniel Quintero Huitrón como árbitro central. El silbante, con gafete FIFA, renovará la camada de árbitros mexicanos en partidos de alta envergadura.

Quintero Huitrón ha venido consolidándose como uno de los referentes del arbitraje nacional, y su nombramiento para la vuelta subraya la confianza de la Federación en perfiles jóvenes y preparados.

Una designación donde Pumas podría estar más contento, ya que este árbitro estuvo presente en la victoria de los Universitarios ante Pachuca en la Semifinal de Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, el cual le otorgó el pase a la disputa por el título.