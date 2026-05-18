Efraín Juárez se reencontrará con Cruz Azul $300,000 después

Efraín Juárez fue multado por la Comisión Disciplinaria con más de $300,000 por los gestos hacia la afición de Pumas tras el agónico empate ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario durante la Fase Regular de este mismo Clausura 2026… tres meses después, se reencuentran en busca del título de Liga MX.

La noche del sábado 14 de marzo, Pumas perdía 0-2 ante La Máquina en Ciudad Universitaria antes de terminar el primer tiempo, sin embargo, un gol de Juninho en el 60’ desde los once pasos y uno más en propia puerta de Willer Ditta, le dieron el empate a los del Pedregal, quienes también se habían quedado con un jugador menos desde el 67’.

José Paradela y Pedro Vite disputando el balón. Mexsport

Tras el silbatazo de Daniel Quintero Huitrón, Efraín Juárez celebró con sus futbolistas y su afición en un costado de la cancha, sin embargo, antes de entrar al túnel que dirige a los vestuarios, el estratega mexicano de 38 años gesticuló ante la afición y –días más tarde- sufrió una multa de poco más de $300,000 pesos que protagonizó una polémica más en la carrera del estratega.

Será este jueves 21 de mayo cuando Pumas y Cruz Azul protagonicen el primer capítulo de la Final de Liga MX desde la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, recinto en el que La Máquina intentará tomar ventaja de cara a la definición de la eliminatoria a celebrarse desde el terreno de juego del Estadio Olímpico Universitario.

En caso de que Pumas logre el título del Clausura 2026 llegarán a 8 títulos en la Liga MX, rompiendo con 15 años de sequía y empatando en cetros a León y Tigres, mientras que Cruz Azul alcanzaría los 10 campeonatos en la historia del futbol mexicano y quedaría únicamente a 2 de Chivas y Toluca, quienes se proclaman en el segundo peldaño de más ganadores en la historia del país.

BFG