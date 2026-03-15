En Pumas "sobran huevos": Efraín Juárez explica su festejo tras empatarle al Cruz Azul 

Efraín Juárez, técnico de los Pumas, no celebró el empate 2-2 como triunfo ni reprochó al arbitraje, pero sí aplaudió el coraje con el que sus jugadores le hicieron frente al Cruz Azul, en el estadio Olímpico Universitario.

"Nunca se habla del arbitraje… En la institución más grande no se habla del arbitraje. Era festejo con la grada, porque se siente orgullosa y no hacía eso (burlarse de la afición del Cruz Azul), sino que sobran huevos en este club, apunten bien -dice a la prensa-, en este club sobran huevos", expresó el estratega de Club Universidad.

Los Pumas lo perdían por dos goles a cero, además de que sufrieron la expulsión de Nathan Silva (68').

"Importante resultado porque se nos viene cuesta abajo, felicitar a los jugadores que no se rindieron, lo reconoce también nuestra gente", añadió.

Efraín Juárez recalcó su necesidad de mejorar en la pelota parada.

"El partido pasado ante Toluca fueron detalles, pelota parada y son detalles que debemos evolucionar como grupo, lo trabajamos y tenemos un techo importante en eso".

Tras reconocer los puntos débiles de los auriazules, Efraín Juárez reiteró la reacción de los suyos tras los goles de Nico Ibáñez y de Charly Rodríguez.

"Verlo frío, primeros minutos son espectaculares, las opciones de gol son de nosotros, después nos sentimos tan bien que dominamos, pero es cuando el equipo tiene ansiedad de hacer el gol por la manera en que estaban jugando, debemos tener ese temple y calma.

"Después jugar con más ímpetu, teniendo 10 hombres y no es la primera vez que nos pasa, eso habla de la unión en el equipo. Todos saben que hay 22 titulares, 22 suplentes y eso se ve reflejado en los partidos".

Por último, Efraín Juárez fue cuestionado si este ímpetu y "huevos de sobra" alcanzarán para vencer en el siguiente juego, el clásico ante el América.

"Ojalá, ojalá", sentenció Efraín Juárez.