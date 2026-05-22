Revelan la fecha del 93 Aniversario del CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) reveló la fecha en el que festejará su 93 Aniversario en la Arena México. Soberano Jr fue el encargado de dar a conocer el día: 18 de septiembre de 2026.

"Ufff, una noticia que nos mueve a todos los luchadores, que llegue esa fecha de septiembre. Fecha de Aniversario, viernes 18 de septiembre, 93 aniversario del CMLL”, dijo Soberano Jr sobre el ring de la Arena México.

En el 92 Aniversario del CMLL, El Valiente perdió la máscara a costa de Esfinge, en el que fue un triangular de parejas.

EL CMLL TENDRÁ OTROS EVENTOS EN EL VERANO DE 2026

El CMLL también dio a conocer otros eventos que tiene preparados para que los aficionados disfruten de la lucha libre.

- Del 1 de junio al 19 de julio. Funciones de lucha libre en el Parque Aztlán. Se combinará el deporte, la cultura y la tecnología.

“Va a ver más lucha libre en México. Llamado a todos los aficionados a que asistan y conozcan más de la lucha libre. Que vivan la experiencia de conocer la mejor lucha libre”, dijo Xelhua.

- Presencia de la lucha libre en Campo Marte. Un festival en el que habrá gastronomía, piano bar, conciertos, entre otros aspectos. “Es una experiencia muy padre, que van a disfrutar, experiencia gastronómica, va a haber música, lucha. Muy feliz de estar representando el CMLL”, dijo Máscara Dorada.

- Del 3 de junio al 29 de julio. Funciones los días miércoles en la Arena México.

- 19 de junio: Fantasticamanía México 2026.

- A partir del jueves 11 de junio, Mitos en el ring. Serán ocho funciones con duración de dos horas. Los costos van de 250 hasta los 700 pesos. Debido a que el 18 de junio se realizará el partido entre y Corea del Sur del Mundial 2026, la función se trasladará por única ocasión para el sábado 20 a las 4:30 de la tarde.