La gran atajada de Keylor Navas que salvó a Pumas y la afición lo aclamó

Keylor Navas lo hizo de nuevo, una gran atajada en los últimos segundos salvó a Pumas de la derrota ante Cruz Azul, lo que provocó que la afición lo aclamara, para que ambas escuadras empataran 2-2 en duelo de la jornada 11 del Clausura 2026.

Un servicio en el área al 90+7’, Gabriel Fernández conectó el balón con el hombro y después Amaury García de cabeza para que el portero de Pumas se lanzara hacia su costado derecho y desviar el esférico a una mano.

La afición de los Pumas reaccionó a la espectacular atajada y en redes sociales pidieron su renovación.

Al final del encuentro, Keylor Navas fue uno de los jugadores que más ovacionó la afición que se dio cita en el Olímpico Universitario.

LAS REACCIONES EN REDES SOCIALES TRAS LA ATAJADA DE KEYLOR NAVAS:

“Si San Keylor Navas no estuviera en la portería el primer tiempo terminaba 4-0”.

“No sé qué esperan los Pumas para darles las llaves del club a Keylor Navas, por Dios”.

La afición aclamó a Keylor Navas Mexsport

“¿Qué más tiene que hacer? ¡Renueven a Keylor Navas!”.

“Lo de Keylor Navas es otro nivel, no ha llegado un extranjero al equipo con el talento y compromiso que él tiene”.

“Una estatua para Keylor Navas en CU, por favor”.

“Que sería de este equipo sin Keylor Navas”.

“Gracias al árbitro, a Ditta y a Keylor Navas, el mejor portero de la zona de CONCACAF”.

Keylor Navas es titular indiscutible de Pumas. Ha disputado todos los minutos del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Ha recibido 12 goles.