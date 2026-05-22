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Efraín Juárez en la élite de técnicos novatos más efectivos del mundo

El mexicano Efraín Juárez se encuentra en la lista de técnicos novatos más efectivos del mundo. Tiene a Pumas a un paso del título

Por: Arturo López

Efraín Juárez en la élite de técnicos novatos más efectivos del mundo
Efraín Juárez en la élite de técnicos novatos más efectivos del mundoMexsport

A sus 38 años, Efraín Juárez se encuentra entre la élite de técnicos novatos más efectivos del mundo, tomando en cuenta la temporada 25-26. El mexicano tiene a los Pumas a un paso del título del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y va por otro trofeo más en su carrera.

¿Quién para campeón del Clausura 2026 de la Liga MX?

Tuvieron que pasar 13 años para que una final de Liga MX volviera a tener en los banquillos a dos técnicos mexicanos. La última ocasión fue en el Clausura 213, cuando se enfrentaron Miguel Herrera y Guillermo Vázquez Jr.

Efraín Juárez se une a una lista con nombres como Cesc Fábregas, Ole Werner, Iñigo Martínez, Fabian Hürzeler o Carlos Cuesta.

Efraín Juárez está a un paso del título con Pumas
Efraín Juárez está a un paso del título con PumasMexsport

- Carlos Cuesta (Parma): 30 años.

- Fabian Hürzeler (Brighton): 33 años.

- Efraín Juárez (Pumas UNAM): 38 años.

- Ole Werner (Leipzig): 38 años.

- Iñigo Pérez (Rayo Vallecano): 38 años.

- Cesc Fábregas (Como 1907): 39 años.

El alemán Ole Werner suma 38 partidos con el Leipzig (Bundesliga y Copa de Alemania), con números de 23 victorias, 5 empates y 10 derrotas.

  • Total de puntos: 74. 
  • Efectividad: 67.11%
Ole Werner es el que tiene mayor efectividad entre los técnicos comparados
Ole Werner es el que tiene mayor efectividad entre los técnicos comparadosMexsport

El español Cesc Fábregas suma 43 partidos con el Como (Serie A y Copa de Italia), con 23 victorias, 12 empates y 8 derrotas.

  • Total de puntos: 81
  • Efectividad: 62.79%.
Cesc Fábregas con el Como 1907
Cesc Fábregas con el Como 1907Reuters

El mexicano Efraín Juárez totaliza 41 partidos en la temporada 25-26 (Apertura 25, Clausura 26, Liguillas y Copa de Campeones Concacaf), con un balance de 17 victorias, 14 empates y 10 derrotas.

Efraín Juárez destaca entre los técnicos novatos más efectivos
Efraín Juárez destaca entre los técnicos novatos más efectivosMexsport
  • Total de puntos: 65
  • Efectividad: 52.85%.

El español Iñigo Pérez tiene 55 partidos con el Rayo Vallecano (LaLiga, UEFA Conference League, Copa del Rey), con saldo de 24 victorias, 15 empates y 16 derrotas.

  • Total de puntos: 87
  • Efectividad: 52.73%
Iñigo Pérez con el Rayo Vallecano
Iñigo Pérez con el Rayo VallecanoReuters

El alemán Fabian Hürzeler tiene 42 partidos con el Brighton (Premier League, EFL Cup y Fa CUP), con un saldo de 17 victorias, 11 empates y 14 derrotas.

  • Total de puntos: 62
  • Efectividad: 49.21%
Fabian Hürzeler con el Brighton & Hove Albion's
Fabian Hürzeler con el Brighton & Hove Albion'sReuters

El español Carlos Cuesta registra 40 partidos con el Parma en la temporada 25-26 (Serie A y Copa de Italia), donde suma 12 victorias, 12 empates y 16 derrotas.

  • Total de puntos: 48
  • Efectividad: 40%

Los Pumas de Efraín Juárez tienen una estadística a su favor. La vez que los universitarios terminaron como líderes generales, llegaron a la final. Avanzó a esta instancia con marcadores globales ante América y Pachuca, por lo que buscará coronarse emulando el camino que tuvieron en el Clausura 2017 y Apertura 2021.

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