Efraín Juárez en la élite de técnicos novatos más efectivos del mundo

A sus 38 años, Efraín Juárez se encuentra entre la élite de técnicos novatos más efectivos del mundo, tomando en cuenta la temporada 25-26. El mexicano tiene a los Pumas a un paso del título del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y va por otro trofeo más en su carrera.

¿Quién para campeón del Clausura 2026 de la Liga MX? Pumas Cruz Azul Votar TOTAL:

Tuvieron que pasar 13 años para que una final de Liga MX volviera a tener en los banquillos a dos técnicos mexicanos. La última ocasión fue en el Clausura 213, cuando se enfrentaron Miguel Herrera y Guillermo Vázquez Jr.

Efraín Juárez se une a una lista con nombres como Cesc Fábregas, Ole Werner, Iñigo Martínez, Fabian Hürzeler o Carlos Cuesta.

Efraín Juárez está a un paso del título con Pumas Mexsport

- Carlos Cuesta (Parma): 30 años.

- Fabian Hürzeler (Brighton): 33 años.

- Efraín Juárez (Pumas UNAM): 38 años.

- Ole Werner (Leipzig): 38 años.

- Iñigo Pérez (Rayo Vallecano): 38 años.

- Cesc Fábregas (Como 1907): 39 años.

El alemán Ole Werner suma 38 partidos con el Leipzig (Bundesliga y Copa de Alemania), con números de 23 victorias, 5 empates y 10 derrotas.

Total de puntos: 74.

74. Efectividad: 67.11%

Ole Werner es el que tiene mayor efectividad entre los técnicos comparados Mexsport

El español Cesc Fábregas suma 43 partidos con el Como (Serie A y Copa de Italia), con 23 victorias, 12 empates y 8 derrotas.

Total de puntos: 81

81 Efectividad: 62.79%.

Cesc Fábregas con el Como 1907 Reuters

El mexicano Efraín Juárez totaliza 41 partidos en la temporada 25-26 (Apertura 25, Clausura 26, Liguillas y Copa de Campeones Concacaf), con un balance de 17 victorias, 14 empates y 10 derrotas.

Efraín Juárez destaca entre los técnicos novatos más efectivos Mexsport

Total de puntos: 65

65 Efectividad: 52.85%.

El español Iñigo Pérez tiene 55 partidos con el Rayo Vallecano (LaLiga, UEFA Conference League, Copa del Rey), con saldo de 24 victorias, 15 empates y 16 derrotas.

Total de puntos: 87

87 Efectividad: 52.73%

Iñigo Pérez con el Rayo Vallecano Reuters

El alemán Fabian Hürzeler tiene 42 partidos con el Brighton (Premier League, EFL Cup y Fa CUP), con un saldo de 17 victorias, 11 empates y 14 derrotas.

Total de puntos: 62

62 Efectividad: 49.21%

Fabian Hürzeler con el Brighton & Hove Albion's Reuters

El español Carlos Cuesta registra 40 partidos con el Parma en la temporada 25-26 (Serie A y Copa de Italia), donde suma 12 victorias, 12 empates y 16 derrotas.

Total de puntos: 48

48 Efectividad: 40%

Los Pumas de Efraín Juárez tienen una estadística a su favor. La vez que los universitarios terminaron como líderes generales, llegaron a la final. Avanzó a esta instancia con marcadores globales ante América y Pachuca, por lo que buscará coronarse emulando el camino que tuvieron en el Clausura 2017 y Apertura 2021.