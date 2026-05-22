Efraín Juárez en la élite de técnicos novatos más efectivos del mundo
El mexicano Efraín Juárez se encuentra en la lista de técnicos novatos más efectivos del mundo. Tiene a Pumas a un paso del título
A sus 38 años, Efraín Juárez se encuentra entre la élite de técnicos novatos más efectivos del mundo, tomando en cuenta la temporada 25-26. El mexicano tiene a los Pumas a un paso del título del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y va por otro trofeo más en su carrera.
¿Quién para campeón del Clausura 2026 de la Liga MX?
Tuvieron que pasar 13 años para que una final de Liga MX volviera a tener en los banquillos a dos técnicos mexicanos. La última ocasión fue en el Clausura 213, cuando se enfrentaron Miguel Herrera y Guillermo Vázquez Jr.
Efraín Juárez se une a una lista con nombres como Cesc Fábregas, Ole Werner, Iñigo Martínez, Fabian Hürzeler o Carlos Cuesta.
- Carlos Cuesta (Parma): 30 años.
- Fabian Hürzeler (Brighton): 33 años.
- Efraín Juárez (Pumas UNAM): 38 años.
- Ole Werner (Leipzig): 38 años.
- Iñigo Pérez (Rayo Vallecano): 38 años.
- Cesc Fábregas (Como 1907): 39 años.
El alemán Ole Werner suma 38 partidos con el Leipzig (Bundesliga y Copa de Alemania), con números de 23 victorias, 5 empates y 10 derrotas.
- Total de puntos: 74.
- Efectividad: 67.11%
El español Cesc Fábregas suma 43 partidos con el Como (Serie A y Copa de Italia), con 23 victorias, 12 empates y 8 derrotas.
- Total de puntos: 81
- Efectividad: 62.79%.
El mexicano Efraín Juárez totaliza 41 partidos en la temporada 25-26 (Apertura 25, Clausura 26, Liguillas y Copa de Campeones Concacaf), con un balance de 17 victorias, 14 empates y 10 derrotas.
- Total de puntos: 65
- Efectividad: 52.85%.
El español Iñigo Pérez tiene 55 partidos con el Rayo Vallecano (LaLiga, UEFA Conference League, Copa del Rey), con saldo de 24 victorias, 15 empates y 16 derrotas.
- Total de puntos: 87
- Efectividad: 52.73%
El alemán Fabian Hürzeler tiene 42 partidos con el Brighton (Premier League, EFL Cup y Fa CUP), con un saldo de 17 victorias, 11 empates y 14 derrotas.
- Total de puntos: 62
- Efectividad: 49.21%
El español Carlos Cuesta registra 40 partidos con el Parma en la temporada 25-26 (Serie A y Copa de Italia), donde suma 12 victorias, 12 empates y 16 derrotas.
- Total de puntos: 48
- Efectividad: 40%
Los Pumas de Efraín Juárez tienen una estadística a su favor. La vez que los universitarios terminaron como líderes generales, llegaron a la final. Avanzó a esta instancia con marcadores globales ante América y Pachuca, por lo que buscará coronarse emulando el camino que tuvieron en el Clausura 2017 y Apertura 2021.