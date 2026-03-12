En Pumas le pican el orgullo a Cruz Azul: ‘CU nunca ha sido su casa’

En Pumas le pusieron “picante” al duelo que sostendrá contra Cruz Azul el próximo sábado, en duelo de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El defensor Álvaro Angulo descartó que CU haya sido la casa de La Máquina, a pesar de que jugaron ahí un tiempo.

“CU es la casa de Pumas, nunca ha sido casa de Cruz Azul, estuvieron ahí un tiempo, pero siempre va a ser la casa de Pumas. A la afición, que se sienta propia de lo que es de ellos. Al final, vamos a disfrutar”, indicó el originario de Tumaco, Colombia.

Álvaro Angulo pidió a la afición que se sienta propia de lo que es de ellos Mexsport

Cruz Azul tratará de defender el liderato del Clausura 2026, mientras que Pumas buscará ascender del quinto puesto general. Para el defensor de 29 años, los dirigidos por Efraín Juárez vienen haciendo las cosas bien y para ellos, será satisfactorio ganarles el sábado en CU.

“También es bueno que ellos se sientan confiados. Nosotros, como lo dije humildemente, venimos haciendo las cosas bien, vamos partido tras partido, pero al final, el equipo Cruz Azul cuando se siente favorito y poderle ganar el sábado, va a ser más satisfactorio para nosotros, disfrutarlo con nuestra hincha, cuando hay una victoria, que todos se sienten muy felices es muy lindo”, mencionó.

Pumas recibirá a Cruz Azul el próximo sábado Mexsport

Álvaro Angulo suma nueve partidos en el Clausura 2026 de la Liga MX, todos como titular, donde ha marcado tres goles y ha sido expulsado en una ocasión. El zaguero de Pumas terminó por darle la puntilla a Cruz Azul.

“Termino para decir que CU siempre fue casa de Pumas y siempre será casa de Pumas. Entonces eso nunca va a cambiar, aunque ellos hayan jugado un semestre, un año, lo que sea”, sentenció.

¿DÓNDE VER PUMAS – CRUZ AZUL, JORNADA 11 DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX?