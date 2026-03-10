¡El nuevo refuerzo de Efraín Juárez! El DT de Pumas presenta a Ícaro y hace 'canon' su mística frase

El técnico de los Pumas de la UNAM, Efraín Juárez, volvió a ser tema de conversación, aunque esta vez fuera de las canchas. El estratega auriazul adoptó a un perro al que decidió llamar Ícaro, nombre que conecta directamente con una de sus reflexiones más recordadas en conferencia de prensa.

La historia se remonta al 30 de enero, cuando Pumas goleó 4-0 a Santos Laguna. Tras el contundente triunfo, Juárez sorprendió al explicar el momento del equipo con una referencia a la mitología griega y la historia de Ícaro, el personaje que, según el mito, se quemó las alas por volar demasiado cerca del sol.

Es una historia que les cuento mucho a ellos (jugadores): ni vueles muy arriba porque el sol te derrita las alas, ni muy abajo porque la brisa del mar también te las derrite y terminas estrellándote; siempre en medio, con mucho equilibrio y balance”, explicó el entrenador en aquel momento.

Ícaro, el nuevo integrante de la familia de Juárez

Más de un mes después de aquella conferencia, la historia tomó un giro curioso. A través de redes sociales, un criadero dedicado a la crianza de bulldogs compartió un video donde se observa a Juárez recibiendo a su nuevo cachorro.

En las imágenes, el técnico aparece presentando al perro y confirmando su llegada a la familia.

“Un saludo a todos desde la Ciudad de México. Les presentamos al nuevo miembro de la familia, Ícaro”, expresó Juárez en el video.

De esta manera, la metáfora que utilizó para hablar del equilibrio en su equipo se convirtió literalmente en parte de su vida personal, cerrando el círculo entre su mensaje futbolístico y su entorno familiar.