Cruz Azul: Información, historia, títulos y datos

Cruz Azul fue fundado el 22 de mayo de 1927 en Jasso, Hidalgo, por trabajadores de la Cooperativa La Cruz Azul. Durante muchos años jugó en divisiones inferiores hasta que ascendió a Primera División en 1964.

En los años 70' vivió su época dorada y fue llamado “La Máquina” por su estilo dominante y su capacidad para ganar títulos. En esa década se consolidó como uno de los equipos grandes del futbol mexicano.

Ha jugado como local en varios estadios, pero el más emblemático ha sido el estadio Azteca. Jugó en el estadio Ciudad de los Deportes, Olímpico Universitario y actualmente en el Cuauhtémoc de Puebla.

Después de una larga sequía de liga que duró más de 23 años, rompió la racha en 2021, devolviendo la gloria a su afición.

Títulos de Liga (9)

● 1968-69

● México 1970

● 1971-72

● 1972-73

● 1973-74

● 1978-79

● 1979-80

● Invierno 1997 (vs Club León)

● Guard1anes 2021 (vs Santos Laguna, 2-1 global)

Además tiene:

● 4 Copas México

● 3 Campeón de Campeones

● 1 Supercopa MX

Descensos

Cruz Azul nunca ha descendido desde que subió a Primera División en 1964. Es uno de los pocos equipos considerados grandes que jamás ha perdido la categoría.

Títulos Internacionales

Cruz Azul es uno de los equipos mexicanos más exitosos a nivel internacional. Ha ganado 7 veces la Liga de Campeones de Concacaf:

● 1969

● 1970

● 1971

● 1996

● 1997

● 2014 (vs Deportivo Toluca FC)

● 2025

Máximos anotadores históricos

El máximo goleador histórico del club es Carlos Hermosillo, con 198 goles oficiales con La Máquina. Otros grandes goleadores y referentes han sido:

Horacio López Salgado

Miguel Marín (portero legendario)

César Delgado