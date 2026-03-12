¿A qué hora corre Isaac del Toro? Dónde ver el viernes la etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026 

El tiempo de revancha llega pronto para el joven mexicano Isaac del Toro, quien afrontará con el resto del pelotón la etapa reina del Tirreno-Adriático 2026 después de haber cedido el liderato de la competencia con la llegada a meta en la etapa del jueves en Martinsicuro.

El bajacalilforniano de 22 años, quien lidera al UAE Team Emirates en esta prueba que concluye el domingo, fue desplazado a la segunda posición por el italiano Giulio Pellizzari después de cruzar la meta en la décima posición el jueves.

Del Toro no atacó y llegó con el pelotón. Para la etapa del viernes necesitará del apoyo de sus compañeros, pues el desgaste de la competencia será fuerte al haber varios sectores de ascensos.

La etapa 5 de la Tirreno-Adriático será la más exigente de esta semana de competencia. https://www.tirrenoadriatico.it/

Un laberinto de muros: 184 km de emboscadas

La ruta de este viernes 13 de marzo, que conecta Marotta-Mondolfo con Mombaroccio, tiene una distancia total de 184 kilómetros. Como bien muestra el gráfico oficial, la jornada es un auténtico 'serrucho' que se divide en dos partes críticas:

El Monte delle Cesane: Situado justo antes de la mitad del recorrido (km 90.9), es la primera gran dificultad del día con rampas que servirán para seleccionar el pelotón y desgastar a los gregarios de los líderes.

El circuito final en Mombaroccio: Los últimos 40 kilómetros son una pesadilla táctica. El pelotón enfrentará un circuito que incluye el doble paso por el Santuario Beato Sante. Este ascenso es corto pero brutal, con pendientes máximas que rozan el 19 por ciento.

La meta en Mombaroccio no es plana; pica hacia arriba tras un breve descenso, exigiendo un último esfuerzo explosivo para sellar la jornada.

Guía de transmisión: Etapa 5 (Marotta-Mondolfo - Mombaroccio)

Fecha: Viernes 13 de marzo de 2026.

Horario de inicio (México): 3:45 AM (Tiempo del centro).

Final estimado: 8:45 AM (Tiempo del centro).

Inicio de transmisiones: 6:00 AM (Tiempo del centro).

Canal de TV (México): ESPN.

Streaming: Disney+ (Plan Premium).