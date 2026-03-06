¡Rugido del 'Memote'! Guillermo Martínez le da el triunfo a Pumas sobre el Necaxa

Parecía que los Pumas todavía tenían fresca la herida. En la jornada pasada, los Diablos Rojos del Toluca les arrebataron el invicto y el golpe parecía haber dejado marca. En Aguascalientes, los universitarios llegaron relamiéndose la cicatriz, con cautela, pero también con la intención de encontrar la forma de sanar. Lo hicieron con una victoria sufrida, pero valiosa, 1-0 ante los Rayos del Necaxa.

El Estadio Victoria no suele ser un territorio amable para los felinos. Desde el Clausura 2021 no sabían lo que era ganar en casa de los Rayos, y por momentos el guion parecía repetirse. Pumas dominó con claridad el primer tiempo: tuvo la pelota, generó las llegadas y transmitió mejores sensaciones. Sin embargo, entre la falta de contundencia y la gran actuación del arquero necaxista, Ezequiel Unsain, el marcador se mantuvo intacto.

El paso de los minutos comenzó a cargar de ansiedad a los universitarios. La sensación de que el triunfo se escapaba rondaba el ambiente, mientras Necaxa resistía y esperaba alguna oportunidad para golpear.

Pero el futbol también premia la insistencia. Cuando el reloj ya marcaba el minuto 82', Adalberto Carrasquilla cobró un tiro libre con precisión quirúrgica. El balón cayó al corazón del área y ahí apareció Guillermo Martínez, quien conectó un potente martillazo de cabeza que dejó sin opciones a Unsain y silenció el estadio.

El gol terminó por romper la resistencia de los Rayos y selló una victoria que vale más que tres puntos para los del Pedregal.

Con el triunfo, Pumas escaló momentáneamente al tercer lugar de la tabla, a la espera de lo que hagan el Guadalajara y el Pachuca. Ahora, el siguiente desafío será mayor: en la próxima jornada se medirán ante Cruz Azul, actual líder del torneo, en un duelo que pondrá a prueba el verdadero momento universitario.