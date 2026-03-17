PSG elimina al Chelsea de la Champions League y cobra venganza del Mundial de Clubes

El Paris Saint-Germain no tuvo piedad en su visita al Chelsea. Lo que en el papel parecía un escenario de alta tensión en Stamford Bridge, terminó en una auténtica exhibición en la Champions League por parte del conjunto francés. Con el recuerdo amargo de la derrota sufrida ante los ingleses en la Final del Mundial de Clubes el verano pasado, los dirigidos por Luis Enrique salieron a comerse el campo desde el silbatazo inicial. La cómoda ventaja de tres goles obtenida en la ida no relajó a los parisinos, quienes sentenciaron la eliminatoria de Octavos de Final en apenas 15 minutos de la vuelta, dejando un marcador global de 8-2 que pone a temblar a toda Europa.

Khvicha Kvaratskhelia pateando al arco. REUTERS

La debacle para el Chelsea comenzó muy temprano gracias a un error grosero en la salida que desató la furia de su afición. El defensor senegalés Mamadou Sarr pecó de exceso de confianza ante un despeje largo del arquero Matvey Safonov, situación que aprovechó Kvicha Kvaratskhelia. El georgiano robó el esférico con colmillo y definió con frialdad frente a Robert Sánchez para abrir el marcador apenas al minuto 6. Sin tiempo para que los locales asimilaran el golpe, apareció la joya francesa Bradley Barcola, quien al minuto 14 firmó un golazo tras una asistencia precisa de Achraf Hakimi. En menos de un cuarto de hora, el sueño de remontada para los Blues se transformó en una pesadilla de la cual nunca despertaron.

VENGANZA CONSUMADA TRAS EL FRACASO EN EL MUNDIAL DE CLUBES

Esta eliminatoria tenía un sabor especial para el cuadro parisino. Meses atrás, el Chelsea le arrebató el trofeo del Mundial de Clubes con un contundente 3-0, una herida que la directiva de Qatar no olvidó. Hoy, la realidad fue distinta; el equipo francés llegó con las piernas frescas tras el aplazamiento de su compromiso en la Ligue 1, mientras que el club londinense arrastró el cansancio de una dolorosa derrota en la Premier League ante el Newcastle. Esa diferencia de ritmo se notó en cada disputa de balón, donde el mediocampo de Luis Enrique impuso condiciones con una posesión de pelota que desesperó a los locales.

Bradley Barcola definiendo ante Robert Sánchez. REUTERS

La segunda mitad sirvió para que el PSG demostrara la profundidad de su plantilla y el excelente momento que viven sus jóvenes promesas. El ingreso del juvenil Senny Mayulu refrescó el ataque y le puso el último clavo al ataúd de los dirigidos por Liam Rosenior. Al minuto 62, tras una jugada colectiva que inició nuevamente en los pies de Kvaratskhelia por la banda izquierda, el canterano parisino sacó un disparo potente que se coló en la escuadra, desatando la locura en el banquillo visitante. En ese preciso momento, las gradas de Stamford Bridge empezaron a vaciarse; miles de aficionados ingleses abandonaron el recinto antes de tiempo al ver a su equipo totalmente borrado del mapa.

CRISIS EN LONDRES Y EL CAMINO A LA GRAN FINAL

Para el Chelsea, este fracaso deportivo profundiza una crisis institucional que ya luce insostenible. Eliminados de la Copa de la Liga y fuera de los puestos de privilegio en la liga local, los Blues se quedaron sin argumentos futbolísticos ante un PSG que hoy parece no tener techo. El planteamiento de Rosenior resultó estéril ante la movilidad de Barcola y la visión de juego de Hakimi, quienes destrozaron el sistema defensivo inglés en cada contragolpe. La superioridad fue tal que el campeón de Europa bajó las revoluciones en los minutos finales para dosificar energías de cara a lo que viene.

Senny Mayulu celebrando el tercer gol del PSG. REUTERS

Ahora, el gigante de Francia se instala en los Cuartos de Final de la Champions League y espera con calma al ganador de la serie entre el Liverpool y el Galatasaray. La espina del Mundial de Clubes finalmente salió y el proyecto de París luce más sólido que nunca en busca de refrendar su corona continental. Con figuras en estado de gracia y una banca que responde en los momentos clave, el PSG no piensa soltar el trono europeo y podría llegar a cruzarse con el Real Madrid en unas hipotéticas Semifinales.