VIDEO: ¡Raúl Jiménez mordió el césped! Mira a Saka romper con un recorte la cintura del tricolor

En el Emirates Stadium, el futbol recordó de la manera más cruda que cada jugador tiene un hábitat natural y que, cuando se sale de él, el riesgo de quedar exhibido es total. Durante el enfrentamiento entre el Arsenal y el Fulham, Raúl Jiménez vivió uno de los momentos más vergonzosos de su carrera reciente en Europa al intentar realizar labores defensivas que terminaron con el delantero mexicano mordiendo el césped ante la habilidad de Bukayo Saka.

La acción, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, ocurrió apenas al minuto nueve del encuentro. En una jugada en la que Jiménez bajó hasta su propia área para auxiliar en la marca, se encontró de frente con Saka, uno de los extremos más punzantes y determinantes del planeta. El inglés no tuvo piedad: con un cambio de ritmo eléctrico y un recorte seco hacia adentro, dejó al Lobo de Tepeji desparramado en el pasto, sin equilibrio y con la mirada perdida mientras el atacante de los Gunners asistía para el primer gol del partido.

Este episodio dejó una conclusión evidente: las cualidades de Raúl Jiménez no son defensivas. Aunque se agradece su sacrificio táctico y su entrega para ayudar al equipo en momentos de apremio, enfrentarse en el uno contra uno a un especialista del regate como Saka resultó ser una misión suicida. La diferencia de velocidad, centro de gravedad y oficio defensivo quedó expuesta en un par de segundos que terminaron con el mexicano en el suelo y el balón en la red.

Lo más inquietante para la afición mexicana es que este duelo podría repetirse en un escenario mucho más grande. En apenas 40 días, ambos jugadores estarán representando a sus naciones en el Mundial 2026. Mientras Saka llega como la gran joya de una Inglaterra que aspira al título, Jiménez busca ser el referente ofensivo de un México que será anfitrión. Sin embargo, si el Tri pretende competir al más alto nivel, deberá evitar que su mejor delantero se vea forzado a realizar tareas que, como quedó demostrado en Londres, terminan por "romperle la cadera" y mermar su confianza.