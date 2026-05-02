Munetaka Murakami: El samurái que apostó por sí mismo y actualmente conquista a la MLB con su poder

Nadie en las Grandes Ligas manda las pelotas más allá de los muros de los jardines como lo hace Munetaka Murakami. El japonés lleva 13 palos de vuelta entera, con los que da peso a la decisión que asumió para enrolarse en la Gran Carpa pensando en el largo plazo.

Murakami desafía después de un mes de temporada al consagrado Aaron Judge (Yankees) o al cubano Yordan Álvarez (Astros) en la pelea por ser el mejor jonronero. Desde que anunció que dejaría su país para comenzar su aventura en la MLB, nunca hubo dudas sobre su poder, pero sí sobre su impacto. Él fue quien más confió en la dinamita en sus muñecas y apostó fuerte por sí mismo.

El plan que puso en marcha Murakami fue el de firmar un contrato de corta duración (dos campañas por 34 millones de dólares), adaptarse a una liga totalmente diferente a la nipona -que dejó después de imponer marca de jonrones en un año- y que su poder lo llevara a las alturas que merece con un contrato multimillonario con una potencia.

Varias franquicias quisieron seducirlo con contratos a largo plazo por menor cantidad de dinero por año. Él pasó de ellos y se quedó en la Ciudad de los Vientos con un equipo que ha hecho de la reconstrucción lo más habitual sus más recientes campañas como lo son los White Sox, la novena con la nómina más baja de la liga.

En el momento que Murakami estampó su firma en el contrato supo que comenzaba una carrera contra el tiempo con un plazo de dos años para mostrarse como el monstruo de la caja de bateo que fue en su natal Japón. El plan va sobre ruedas un mes después de echado a andar.

Esto (el contrato con White Sox de dos campañas) le permite llegar, jugar y adquirir la experiencia que necesita. Y si en un par de años se presenta la oportunidad, puede volver al mercado de agentes libres", explicó el agente Casey Close después de aceptar la propuesta de Chicago.

No estoy viendo esto desde el punto de vista de los números. Quiero que vean mi swing cuando empiece la temporada", explicó Murakami en su presentación.

El toletero de 1.88 metros de altura y 96 kilogramos de peso no dejó escapar tiempo para que todos vieran su swing después de volarse la barda en cada uno de sus primeros tres juegos de la campaña para ser el primero en lograr esa proeza en la historia de los White Sox. Su sexto bambinazo (17 de abril) lo hizo con la casa llena para dejar bien claras las intenciones de sus palabras con hechos en el diamante.

La adaptación de la que muchos tuvieron dudas que fuera rápida —los reportes de invierno señalaban dudas sobre su capacidad para conectar pitcheos de alta velocidad— quedó archivada con el final de abril y el comienzo de mayo. El viernes remató la semana con un cuadrangular de tres carreras en un triunfo de 8-2 sobre los San Diego Padres.

Munetaka Murakami se ha convertido en la principal atracción para ir a ver los juegos de los Chicago White Sox. AFP

Murakami hizo un meticuloso diseño de lo que debía conseguir en el beisbol organizado de Estados Unidos antes de pensar en su consolidación con una novena de alcurnia. Que optara por White Sox fue una sorpresa cuando novenas como Yankees, Red Sox y Phillies mostraban interés, pero el japonés quería estar en control de la situación cuando tuviera que sentarse en la mesa de la negociación con una organización de gran tamaño como esas.

Eligió exactamente lo que necesitaba: un equipo en reconstrucción, con jóvenes a su alrededor, donde el protagonismo sería total y la presión podría ser controlada. El gerente general Chris Getz lo describió como "uno de los bateadores de poder más prolíficos del planeta" y apostó por un impacto inmediato.

Creo en la ciudad y en la organización y estoy muy feliz de estar aquí. Sentí que los White Sox eran la mejor opción para mí y que podían ayudarme a convertirme en el mejor jugador posible", declaró Murakami en su primer día con el club del South Side.

En el libro de estadísticas que llevó consigo a Estados Unidos pesan los 246 jonrones en ocho temporadas con los Tokyo Yakult Swallows, incluyendo 56 cuadrangulares en 2022, marca que quebró el récord para un jugador nacido en Japón, establecido en 1964 por Sadaharu Oh.

En Chicago están encantados con Murakami, la principal atracción para que se poblen las gradas del Rate Field para seguir a un equipo que acumula más campañas perdedoras que alegrías en los años recientes. Aunque todos saben que el encanto del japonés enfundado en la franela de los White Sox tiene una caducidad de dos años… Si no es que menos por su fulgor en la Gran Carpa.