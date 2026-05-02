Selección Mexicana: Hermosillo exige recambio en la portería y cuestiona a Guillermo Ochoa

El exdelantero de la Selección Mexicana, Carlos Hermosillo, encendió la polémica al cuestionar la posibilidad de que Guillermo Ochoa sea titular en el Mundial de 2026.

A través de un video en redes sociales, Hermosillo reconoció la trayectoria del guardameta, pero aseguró que le cuesta entender que siga siendo considerado como primera opción bajo los tres postes.

“Que Memo estará en la selección, por supuesto que estará en la selección, porque se lo ha ganado, por su carrera y por todo lo que ha hecho, pero que hoy me hablen que puede ser titular porque él en los Mundiales es donde da resultados, me cuesta trabajo entender esta parte”, expresó.

El exjugador también insistió en la necesidad de apostar por un recambio generacional dentro del combinado nacional, especialmente en la portería, donde considera que hay talento suficiente para competir.

“Hablamos mucho del recambio generacional… yo fui joven y me dieron la oportunidad en la selección… eso es lo que necesitan los porteros mexicanos”, añadió.

Las declaraciones llegan en medio del debate sobre la lista final de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026, donde la continuidad de Ochoa sigue generando opiniones divididas.

La decisión final recaerá en el técnico Javier Aguirre, quien deberá definir si apuesta por la experiencia o le da paso a una nueva generación.