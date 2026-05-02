Gabriel Bortoleto fue descalificado de la carrera Sprint de Miami

Gabriel Bortoleto fue descalificado de la Carrera Sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, con lo cual Sergio Pérez fue promovido al lugar 16 en el resultado final.

A pesar de terminar en el lugar 11 durante la competencia de este sábado, los comisarios de la FIA descubrieron que el motor de su monoplaza Audi superó los parámetros establecidos en el sistema de presión de aire de admisión del motor.

Después de que la escuadra alemana aceptara la situación, si bien fue momentánea y se debió a circunstancias externas, se aplicó el castigo determinado por el reglamento técnico de la serie.

Los comisarios revisaron el informe del Delegado Técnico y determinaron que el requisito era que la presión del aire de admisión del motor fuera inferior a 4.8 barA en todo momento”, se describe en el informe del organismo.

La presión se midió con dos dispositivos homologados por la FIA, instalados en ubicaciones homologadas por la FIA en el sistema de admisión de aire del motor, después del sistema de refrigeración del aire de admisión”.

“Los representantes del Auto 5 se presentaron ante los comisarios. Admitieron que la conclusión del delegado técnico era correcta. Sin embargo, para atenuar la situación, explicaron que esto ocurrió durante una vuelta, cuando las temperaturas subieron más de lo previsto. En cuanto se percataron de ello, tomaron medidas para que la presión volviera a cumplir con la normativa”.

Si bien se reconoce que tomaron medidas para que el coche cumpliera con la normativa, ésta establece claramente que el auto debe cumplirla en todo momento, lo cual no era el caso”.

Dado que se trata de una infracción técnica, se aplicó la sanción habitual de descalificación del Auto 5 de la clasificación Sprint”.

Con ello, Audi terminó con sus dos autos fuera de la clasificación final, luego de que Nico Hulkenberg ni siquiera pudiera tomar la salida por un problema en su unidad de potencia.

La descalificación de Bortoleto le permite a los nueve pilotos que llegaron detrás suyo, subir posiciones, incluyendo a Sergio ‘Checo’ Pérez, quien oficialmente terminó en el puesto 16.

Adicionalmente, Bortoleto no tomó parte de la calificación para el Gran Premio, por lo que saldrá en último lugar este domingo.