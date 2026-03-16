Cuentas pendientes: Premier League impone multa histórica al Chelsea por "pagos secretos"

Los fantasmas de la administración anterior han vuelto para acechar a Stamford Bridge. El Chelsea FC ha sido objeto de la multa más cuantiosa en la historia de la Premier League, junto con una prohibición de fichajes de un año —suspendida por dos años—, tras una investigación sobre pagos irregulares realizados durante la gestión del empresario Roman Abramovich.

La sanción total asciende a 10.75 millones de libras (aproximadamente 12.4 millones de euros). De este monto, £10 millones corresponden a infracciones financieras graves y £750,000 a violaciones en el registro de jugadores de la academia.

El rastro del dinero: Pagos "fuera de los libros"

La investigación determinó que, entre 2011 y 2018, el club realizó pagos secretos a agentes por un valor de £47.5 millones. Estas transacciones, que no fueron reportadas en las cuentas oficiales entregadas a las autoridades del fútbol, se realizaron con el "conocimiento y aprobación" de antiguos directivos y empleados de alto rango.

Entre los movimientos bajo la lupa se encuentran fichajes históricos que definieron una época en el club como el de Eden Hazard, Samuel Eto’o o Andreas Christensen

La honestidad de los nuevos dueños: Un factor clave

A diferencia de otros casos de fraude financiero, estas irregularidades no fueron descubiertas por una auditoría externa, sino que fueron autodenunciadas por el consorcio estadunidense liderado por Todd Boehly (BlueCo). Tras comprar el club en 2022, los nuevos propietarios identificaron las anomalías y las reportaron proactivamente a la Premier League, la FA y la UEFA.

Esta "cooperación excepcional" fue el factor mitigante que permitió que la prohibición de fichar por un año fuera suspendida. El castigo solo se hará efectivo si el Chelsea reincide en los próximos dos años o si se descubre que la información proporcionada fue intencionalmente falsa.

Aunque el primer equipo de los "Blues" podrá fichar este verano, la Academia no correrá con la misma suerte. Se impuso un veto de nueve meses para incorporar jugadores de las categorías inferiores procedentes de la Premier o la EFL, debido a malas prácticas entre 2019 y 2022.

Cabe recordar que en 2023, la UEFA ya había multado al club con £8.64 millones por reportes financieros incompletos. A diferencia del organismo europeo, que tiene un estatuto de limitaciones de cinco años, la Premier League no tiene límite de tiempo para investigar, lo que permitió rastrear los pagos desde 2011.

Resumen de las Sanciones al Chelsea