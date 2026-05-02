Table dance, alcohol y pantalones abajo, las inquietantes revelaciones contra DT de Chivas Femenil 

Surgieron los primeros ecos de Janelly Farías en contra de los abusos que presenció en la Liga MX Femenil. La exfutbolista mexico-estadounidense se hizo tendencia por las memorias expuestas en su libro que publicó en abril “Sobreviviendo al Futbol Femenil” y en las que destapa capítulos negros en su estadía con las Chivas del Guadalajara y el entonces cuerpo técnico.

Aunque recalca que son anécdotas que no vivió directamente, el no ser parte de las constantes reuniones de “asados”, Janelly Farías dio voz a los relatos compartidos del vestidor, en los que sorprende visitas a centros nocturnos “table dance”.

“La mayoría del equipo estaba bajo su control y parecían haber pasado de la etapa de abuso a la etapa de admirar al abusador. En una ocasión fueron a un table dance en donde se puso muy ebrio y tenía los pantalones abajo al lado de algunas de sus jugadoras (después saldría a la luz el video) nada de eso estaba bien luego otras cosas terribles sucedieron y finalmente cruzaron cada límite ético que había”, menciona uno de los párrafos del libro y que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Janelly Farías defendió la playera del Guadalajara Femenil del 2019 al 2020. Al Rebaño Sagrado arribó como estrella tras su carrera en Estados Unidos, en equipos como Inland United SC, New Mexico Lobos, UC Irvine Anteaters, San Diego SeaLions, Apollon Ladies FC y LA Galaxy.

Posteriormente brincó a las Águilas del América, en una etapa de crisis en el banquillo por las polémicas extra-cancha con el estratega Craig Harrington, quien terminó cesado y con acusaciones de abuso de poder.

“Escuché de noches en las que los entrenadores se ponían ebrios con el equipo. Al parecer, uno de ellos solía decir: ‘Ven quién es la única que no está aquí? ¿Se dan cuenta que Janelly cree que es mejor que ustedes?’ Él era un manipulador y funcionó”, es otro de los fragmentos que la exfutbolista y hoy analista de televisión en Estadios Unidos incluyó en su libro.

Aunque en la publicación se limitan los nombres del técnico y demás elementos del cuerpo técnico, Janelly Farías dejó ver que acudió con los directivos pertinentes, en los que destaca Nelly Simón como directora deportiva.

Cabe recordar que en el análisis sobre la continuidad de Ramón Villa, la gestión encabezada por Nelly Simón realizó investigaciones internas; sin embargo, la directiva presuntamente no cuidó el anonimato de Janelly Farías.

¿Quién era el entrenador al que refiere el libro?

Los señalamientos indirectos y el ciclo como jugadora del Guadalajara Femenil de Janelly Farías, apunta a Ramón Villa Zevallos como el entonces director técnico.

Villa Zevallos, en julio del 2020, sorprendió por su despido al tratarse de las vísperas del inicio de torneo Guardianes 2020. La directiva Nelly Simón indicó de manera formal que el cese fue “por diferencias en la forma de concebir el desarrollo de las jugadoras”.

Posteriormente el técnico Ramón Villa compartió en una entrevista su versión, al mencionar que un asado se malinterpretó, al tiempo que negó indisciplinas graves.