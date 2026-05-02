Frentes Políticos / 2 de mayo de 2026

1. Cobijo. En el Día del Trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum encontró en el sindicalismo un muro de contención frente a la presión externa por las extradiciones. El acto, más político que conmemorativo, reunió a Tereso Medina, secretario de la CTM, y a Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Nacional de Mineros y diputado federal, quienes cerraron filas bajo la bandera de la soberanía. Escena que refleja maestría de cálculo. No faltó María de Jesús Rodríguez, líder de la Confederación Auténtica de Trabajadores, quien deslizó demandas fiscales. Apoyo sí, pero condicionado. La unidad siempre tiene precio.

2. Casi listos. En General Bravo no hubo ruido, hubo señal, tres detenidos con equipo táctico y un AR-15 en una zona que conecta rutas sensibles del noreste. La operación de Fuerza Civil se inserta en el despliegue que impulsa Samuel García, gobernador de Nuevo León, con la mira puesta en un estado que se dice listo para el Mundial de Futbol. Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad estatal, habla de presencia extendida mientras los hechos recuerdan que el territorio sigue en disputa. El aseguramiento marca pauta, pero no resuelve. Hay control operativo, sí; pacificación sostenida, aún en veremos. Por lo pronto, el reloj mundialista avanza.

3. Postales. En Acapulco hubo cifras, aplausos y billete conmemorativo, pero sobre todo muestras claras de recuperación. Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, capitalizó el Tianguis Turístico como escaparate de relanzamiento tras años de turbulencia, arropada por Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, quien validó los números récord. En la pasarela apareció Simón Quiñones, secretario estatal del sector, vendiendo innovación con paquetes al público, mientras Olivia Salomón, directora de Lotería Nacional, ponía el sello simbólico. Todo ordenado, todo medido. El éxito del Tianguis Turístico revive al puerto.

4. Rescate. En la capital del país, el PRD se aferra a la existencia como quien pelea por oxígeno político. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cerró filas con Nora Arias, presidenta del PRD local, y dejó sin efecto la embestida interna encabezada por Polimnia Romana, exdiputada que buscaba desmontar el registro. Con los votos de María Cecilia Guevara, magistrada presidenta, e Ixel Mendoza, la balanza se inclinó, pese al disenso de José Luis Ceballos. El partido gana tiempo, mas no fuerza. Es de todos conocido que en el tablero capitalino la legalidad no garantiza relevancia. ¿O tienen con qué?

5. Convenio. En Iztacalco la salud pública tomó su lugar en las prioridades. Lourdes Paz, la alcaldesa, firmó con Martí Batres, director del ISSSTE, un acuerdo que amplía servicios para mujeres: mastografías, diagnósticos y colposcopías como carta de presentación de una gestión que busca anclarse en resultados tangibles. Pero el trasfondo no es sólo sanitario, es posicionamiento territorial en una ciudad donde cada servicio cuenta como capital político. El ISSSTE suma presencia, la alcaldía gana en eficacia. No olvidar un detalle: en política social, el impacto real se nota tras el corte de listón.