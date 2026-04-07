Probabilidades en la Champions League: ¿Qué equipo ganará el torneo según la IA?

La Champions League entró en su etapa más vibrante. Con los Cuartos de Final en juego, la supercomputadora de OPTA lanzó sus predicciones actualizadas, y los resultados dejaron a más de uno con la boca abierta. En un certamen donde la historia suele pesar, este año los datos fríos apuntan hacia una dirección distinta, colocando a equipos que buscan su primer título o que tienen años de sequía por encima de los 'reyes' habituales de la competición.

ARSENAL Y BAYERN MÚNICH: LOS MÁXIMOS FAVORITOS AL TRONO

A pesar de que el Real Madrid es el sinónimo de esta competición, las estadísticas favorecen hoy al Arsenal. El equipo de Londres lidera la lista con un contundente 27.7% de probabilidades para coronarse campeón. Los dirigidos por Mikel Arteta muestran un nivel de juego sólido que los pone un escalón arriba del resto. Sin embargo, su camino no será sencillo, ya que primero deberán superar al Sporting Club de Portugal en una llave que, en el papel, les favorece ampliamente, dado que el club portugués apenas tiene un 3.4% de opciones de éxito.

Once titular del Arsenal ante el Sporting. REUTERS

En el segundo puesto de los favoritos aparece el gigante bávaro. El Bayern Múnich cuenta con un 20.9% de posibilidades. Los alemanes tienen una cita con el destino en el duelo más atractivo de esta fase, pues enfrentarán al Real Madrid. Lo sorprendente del análisis de OPTA es la baja probabilidad que le otorgan al conjunto merengue, que apenas registra un 8.3%. Esto significa que, para la inteligencia artificial, el ganador de esta llave tendrá media copa en la bolsa, pero los momios inclinan la balanza hacia el lado de la Bundesliga.

EL DUELO ESPAÑOL Y EL RESURGIMIENTO DEL BARCELONA

Otra de las llaves que sacará chispas es el enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. El conjunto culé vive un momento de gracia en las estadísticas, posicionándose como el tercer favorito con un 17.5% de probabilidades de ganar la Champions League. Por su parte, los colchoneros del 'Cholo' Simeone parten como las víctimas en este cruce con un discreto 3.8%, aunque todos sabemos que el espíritu combativo del Atleti suele romper cualquier pronóstico matemático.

Robert Lewandowski de espaldas y con los brazos en alto. REUTERS

Finalmente, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique mantiene la esperanza viva con un 12.1%. Los parisinos se verán las caras contra el Liverpool, un equipo que siempre es peligroso pero que en esta edición la IA coloca con un 6.4% de opciones totales.

El camino hacia la gran final está trazado. Aunque los números digan una cosa, el futbol se juega en la cancha y la mística de los estadios europeos puede cambiar cualquier porcentaje en un abrir y cerrar de ojos. ¿Podrá el Arsenal confirmar su favoritismo o veremos al Real Madrid dar otro golpe de autoridad contra la ciencia?