Serena Williams prepara un espectacular retorno al tenis profesional en Londres

Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam y considerada una de las grandes deportistas de la era moderna, podría estar gestando un regreso a las canchas una vez que medios británicos han señalado que ha solicitado un wild card para el torneo de Queen's en Londres, esto dentro de 10 días.

La estadounidense de 44 años reingresó secretamente al programa de pruebas antidopaje el año pasado, completando el periodo obligatorio de seis meses que exige el circuito para volver a la actividad competitiva, esto según ha informado el diario The Telegraph.

Sin embargo, Serena no regresaría como algunos la recuerdan y todo apunta a que quiere hacerlo con cautela antes de dar un salto más importante en el retorno a las canchas. Según la información de la publicación británica habría solicitado la invitación para participar en el torneo de dobles de la WTA.

Según reveló el podcast Served, conducido por su amigo y extenista Andy Roddick, la menor de las Williams planea hacer mancuerna con la canadiense Victoria Mboko, una de las grandes promesas del circuito que actualmente ocupa el noveno puesto del ranking mundial con apenas 19 años.

La noticia no pasó desapercibida en Roland Garros, donde Naomi Osaka reaccionó con entusiasmo. "Sé que esto atraerá a la gente a ver tenis, ella siempre trae una audiencia consigo", comentó la japonesa.

El US Open 2022, su última batalla

La última vez que el planeta tenis vio entrar en acción a Serena Williams de manera oficial fue en septiembre de 2022, durante una emotiva e inolvidable despedida en el US Open.

En aquella ocasión, las canchas de Flushing Meadows se convirtieron en el escenario de un homenaje en vida. Después de haber derrotado en un largo partido en la segunda ronda a la estonia Anett Kontaveit, la que alguna vez estuvo en la cima del tenis mundial perdió el 2 de septiembre tras caer ante la australiana Ajla Tomljanovic por parciales de 5-7, 7-6 y 1-6 en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.