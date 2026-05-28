‘Chicharito’ Hernández en el metro; causa furor su video

Javier ‘Chicharito’ Hernández sumará un nuevo capítulo a su carrera, pero en esta ocasión será fuera de las canchas. El delantero mexicano debutará como actor, tras participar en un cortometraje que fue dirigido por Jan Latto.

“RESPIRA”, es el título del cortometraje que ‘Chicharito’ difundió en sus redes sociales. ‘Próximamente’, añadió.

En el material que compartió, el ex de Chivas aparece sentado en un vagón del metro para después pasar a una transición, de la ciudad a un parque, donde domina un balón.

Jan Latto también escribió y dirigió el corto MASS, que fue seleccionado en el Toronto International Short Film Awards.

En los últimos días, ‘Chicharito’ Hernández ha utilizado las redes sociales para mostrar diferentes puntos de vista, así como opinar sobre el penal que falló ante Cruz Azul.

“Hoy quiero hablar de este momento, el más doloroso no nada más de mi carrera, sino de toda mi vida. Si sabes manejar toda la presión y todo lo que conlleva ese momento, ya vas de gane”, dijo.

En el Mundial, el máximo goleador de la Selección Mexicana tendrá otra faceta, la de comentarista.

Se espera que después de la cita mundialista, ‘Chicharito’ dé a conocer a su nuevo equipo en el que militará en el futbol.