El Balón de Oro rompe la tradición: Londres recibirá la gala en octubre

París dejará de tener la ceremonia de la entrega del Balón de Oro, al menos en la edición 2026 cuando la premiación creada por la revista France Football en 1956 y coorganizado con la UEFA, cruzará el Canal de la Mancha, tal como lo hace el Eurotúnel, para llevar a lo más selecto del futbol a Londres, Inglaterra.

La gala, que premiará a los mejores exponentes de la temporada 2025-2026, se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre en territorio británico. Esta no es la primera vez que la entrega del prestigioso Balón de Oro se hará fuera de París, lo mismo sucedió entre 2010 y 2015 trasladando el evento a Zúrich, Suiza, pero esta será la primera ocasión que el Reino Unido será la sede.

La fecha elegida para este año marca un retorno al calendario habitual de finales de octubre, acomodándose de mejor manera tras las modificaciones que sufrió la edición de 2025 debido a los compromisos de las selecciones internacionales en las ventanas de la FIFA.

Para la entrega de los galardones de este año, el jurado de periodistas internacionales evaluará el rendimiento de los futbolistas tanto en competiciones de clubes como en torneos de selecciones, teniendo como principal vitrina la UEFA Champions League y, de forma prioritaria, la Copa Mundial de la FIFA que se disputará en Norteamérica en tan solo unas semanas.

Tributo a la leyenda: Un homenaje a los 70 años del primer rey del fútbol

La razón detrás de la mudanza a Londres responde a un factor de rendir tributo. Al celebrarse la edición número 70 del certamen, la organización decidió otorgarle la sede a Inglaterra como un homenaje directo a Sir Stanley Matthews, el legendario extremo que inauguró las vitrinas del Balón de Oro hace exactamente siete décadas gracias a sus brillantes actuaciones con las camisetas del Blackpool y el Stoke City, pero también disputando las Copas del Mundo de 1950 y 1954.

Con este gesto simbólico, los organizadores buscan consolidar la expansión internacional de la marca y rendir tributo al hombre que abrió el camino para el resto de las leyendas y que falleció en el año 2000.

Los máximos ganadores del Balón de Oro

· Lionel Messi: 8 Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023)

· Cristiano Ronaldo: 5 Balones de Oro (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017)

· Michel Platini: 3 Balones de Oro (1983, 1984 y 1985)

· Johan Cruyff: 3 Balones de Oro (1971, 1973 y 1974)