Fidalgo va por el Mundial con el Tri: "Como naturalizado tengo el doble de presión"

Álvaro Fidalgo está listo para defender por primera ocasión la camiseta de México en un Mundial cuando dentro de poco más de dos semanas salga al Estadio Ciudad de México para ser parte del representativo que enfrentará a Sudáfrica, una misión que el considera tiene un peso especial para alguien como él al ser naturalizado.

Fidalgo, actual mediocampista del Real Betis, reflexionó al diario español Marca sobre lo que representa vestir la camiseta del Tricolor bajo el mando de Javier Aguirre y entiende la exigencia del público, el cual conoce desde el tiempo en que forjó su carrera profesional en el América.

“Si un jugador que defiende la camiseta de su país de nacimiento tiene una responsabilidad, alguien naturalizado como yo tiene el doble en todos los aspectos, tanto dentro del campo como fuera”, dijo Fidalgo en las declaraciones al medio español.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, Fidalgo se mostró gratamente sorprendido por la disciplina que impera en el búnker nacional bajo la tutela del 'Vasco' Aguirre y Rafael Márquez. “Me sorprendió para bien la disciplina que están buscando Aguirre, Rafa y todo el staff. Tenemos un reto muy bueno y una responsabilidad muy grande de hacer las cosas muy bien allí”, señaló el jugador que justo obtuvo la nacionalidad mexicana el día que cerró el acuerdo con su club español.

Alvaro Fidalgo reportó con la Selección Mexica de cara al Mundial 2026 Mexsport

Fidalgo destaca el nivel de la Liga MX

La vitrina que catapultó a Fidalgo hacia la Selección Mexicana y de regreso a LaLiga fue, sin duda, su exitosa etapa de cinco años con las Águilas del América. Aunque en un principio algunos pensarn que un paso a la Liga MX podía ser un paso atrás, él junto con otros jugadores ha demostrado que el torneo mexicano tiene un importante nivel.

El jugador del Betis destacó que la Liga MX puede ser tan exigente como un jugador lo quiera o, tan sencilla si así lo desea, pero al final eso repercute en el nive que un futbolista mantiene, por lo que en caso de hacerlo competitivo surgen oportunidades para poder emigrar a Europa como a él le ha sucedido.

“No me lo pensé porque sabía lo que significaba el América”, dijo respecto a su decisión de emigrar de Europa.

“Sabía el nivel y la magnitud de club que era, que luego todavía me sorprendió más. Ir allí para muchos a lo mejor hubiera parecido una locura o un paso atrás, pero yo veía al América como un sitio para hacer las cosas muy bien y poder seguir creciendo en mi carrera”, sentenció el 'Maguito' quien dijo que siempre estará agradecido con el club de Coapa por todo lo que le permitió en su carrera.