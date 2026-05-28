Sábado intenso de futbol: ¿Dónde ver las finales y el amistoso de México?

El próximo sábado 30 de mayo se vivirá un intenso sábado de futbol, con dos finales y el penúltimo partido amistoso de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026. A continuación, te decimos los horarios y canales de TV que los transmitirán.

¿DÓNDE VER LA FINAL PSG VS. ARSENAL, 10:00 DE LA MAÑANA?

El PSG y el Arsenal se medirán en la final de la Champions League, donde el cuadro parisino llega como el monarca del futbol francés, mientras que los ‘Gunners’ como el campeón de la Premier League. Será un choque de estilos diferentes. Luis Enrique está a punto de entrar a un grupo selecto de técnicos que han conquistado en tres ocasiones el torneo: Carlo Ancelotti, Bob Paisley, Zinedine Zidane y Pep Guardiola.

- TNT.

- HBO Max.

Los últimos detalles para la final de la Champions: PSG vs Arsenal Reuters

¿DÓNDE VER LA FINAL TOLUCA VS TIGRES, 6:00 DE LA TARDE?

La final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Toluca y Tigres marcará el último capítulo del francés André-Pierre Gignac con el cuadro mexicano. El Estadio Nemesio Diez será testigo del ‘último baile’ del galo, quien anotó 219 goles oficiales en 44 partidos con los felinos.

- FOX ONE.

El Estadio Nemesio Diez será testigo de la final de la Copa de Campeones de Concacaf: Toluca vs Tigres Mexsport

¿DÓNDE VER EL AMISTOSO MÉXICO VS AUSTRALIA, 8:00 DE LA NOCHE?

La Selección Mexicana tendrá su penúltimo partido amistoso de cara al Mundial 2026. Javier ‘El Vasco’ Aguirre dice que ya tiene a sus 26 elegidos para la cita, pero falta que la lista final la haga oficial la próxima semana. Este partido se jugará en el Rose Bowl en Pasadena, California.

- Canal 5.

- Canal 7.

- TUDN.

- Vix.