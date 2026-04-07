¿De mala suerte? fan desnudo irrumpe en la llegada del Real Madrid y desata el caos en la Champions

La previa de una noche grande de Europa tuvo un giro inesperado, casi surrealista, cuando la llegada del Real Madrid al Santiago Bernabéu quedó marcada por la irrupción de un espontáneo que, completamente desnudo, corrió frente al autobús del equipo ante la mirada atónita de miles de aficionados.

El incidente ocurrió en medio del tradicional recibimiento que la afición madridista organiza en los alrededores del estadio, conocido como “Busiana”, un ritual donde cánticos, bengalas y una marea humana acompañan el trayecto del equipo. La escena transcurría con normalidad, el autobús avanzando lentamente bajo escolta policial, cuando el individuo logró burlar el primer cordón de seguridad.

Captura la atención

Durante varios metros, el espontáneo se desplazó a toda velocidad frente al vehículo oficial, cruzando incluso entre motocicletas policiales. Elementos de seguridad reaccionaron de inmediato, iniciando una persecución que incluyó intentos por detenerlo en pleno movimiento. En imágenes difundidas posteriormente, se observa a un agente intentar frenarlo con una patada, sin conseguirlo en ese instante.

El episodio provocó una mezcla de incredulidad y risas entre los presentes, generando una interrupción momentánea en una previa cargada de tensión deportiva. En cuestión de segundos, el momento se viralizó en redes sociales, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados antes del inicio del partido.

La escena contrastó con la magnitud del compromiso. El Real Madrid recibía al Bayern Munich en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, en un contexto donde el conjunto español ha depositado gran parte de sus aspiraciones de la temporada en el torneo continental.

Miles de aficionados del Bayern también se hicieron presentes desde horas antes, aportando color y rivalidad a una ciudad volcada en el fútbol.

El espontáneo fue finalmente interceptado por las autoridades, cerrando un episodio tan breve como impactante.