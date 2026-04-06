“No conecté como él quería”: Vinícius Jr se sincera sobre su difícil etapa con Xabi Alonso.

En la antesala del partido de la ronda de cuartos de final en la Champions League contra el Bayern Múnich, Vinícius Júnior tomó la palabra para analizar su presente en el equipo. Entre la incertidumbre por su continuidad y los altibajos deportivos, el brasileño envió un mensaje de calma sobre su vínculo con el equipo merengue.

“Ojalá pueda seguir aquí mucho tiempo. Aún me queda un año de contrato, pero estoy muy tranquilo. Tengo la confianza del presidente”, aseguró el delantero, reafirmando que se encuentra en el “club de sus sueños”.

El atacante no eludió los temas tácticos ni su relación con el banquillo. Al ser cuestionado por su etapa bajo las órdenes de Xabi Alonso y su actual sintonía con Álvaro Arbeloa, fue contundente, no ocultó que la forma de trabajar de ambos parecía no ser compatible.

“Jugaba partidos, pero pocos minutos. Cada entrenador tiene sus métodos y yo no conecté como él quería”, confesó sobre el antiguo estratega.

En contraste, destacó su presente con Arbeloa: “Tengo una conexión maravillosa con él y siempre me ha dado confianza... me ha dejado claro lo que quiere de mí”.

Vinícius y la lucha contra el racismo: Un mensaje para Lamine Yamal

Vinícius reafirmó su postura en la lucha contra la discriminación, haciendo un llamado especial a la joven figura del Barcelona. “Es un tema complicado y que pasa muchas veces. Ojalá Lamine pueda seguir también esta lucha”, señaló el brasileño, subrayando la vulnerabilidad de quienes no gozan de su posición privilegiada como con la que ellos cuentan: “Nosotros tenemos dinero, pero los negros pobres tienen más dificultades que nosotros”.

Aclaró que su combate no es contra naciones, sino contra individuos: “No digo que España, Alemania o Portugal sean países racistas, pero hay racistas en todos los países y si luchamos juntos ojalá que otros jugadores y la gente deje de sufrir estas cosas”.

De cara al compromiso europeo, 'Vini' destacó la importancia de su sociedad con Kylian Mbappé. “Está aquí para ayudarnos, nos da la confianza de sus goles... es un partido complicado en el que los grandes jugadores hacen la diferencia y Mbappé es uno de ellos”.