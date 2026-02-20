Priscila Pérez Borja no pitará Chivas Vs América tras la muerte de su madre

Chivas recibirá al América en la Jornada 10 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil, partido para el que estaba designada Priscila Pérez Borja como árbitra central, sin embargo, la muerte de su madre alejará a la silbante del Clásico Nacional; Ximena Márquez tomará su sitio.

Siendo 2° y 3° de la tabla general con solamente un punto de diferencia entre ambas, Chivas será local este domingo 22 de febrero ante América en la cancha del Estadio Akron, compromiso en el que ambos conjuntos buscarán la victoria con la ilusión de alejarse de su máximo rival y soñar con terminar el fin de semana en la cima de la tabla de posiciones.

Para impartir justicia, Priscila Pérez Borja fue designada a inicio de semana como la árbitra central del Clásico Nacional, sin embargo, la muerte de su madre a pocas horas de que se lleve a cabo el partido en el Estadio Akron, terminaron por impedir su presencia en el terreno de juego.

Así fue como la FMF envió sus condolencias a Priscila Pérez Borja, árbitra de 34 años que cuenta con un amplio recorrido en las canchas de Liga MX Femenil y que ha sido designada como AVAR y Cuarto Árbitra en duelos de Liga MX:

Día y horario del Chivas Vs América / Jornada 10, Clausura 2026 – Liga MX Femenil

El Clásico Nacional entre Chivas y América no podrá sintonizarse a través de TV abierta ni de pagan ya que únicamente se podrá sintonizar a través de 4 diversas plataformas de streaming, conoce todos los detalles.

Día: domingo 22 de febrero, 2026.

Horario: 17:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Akron / 46,232 espectadores.

Instancia del torneo: Jornada 10, Clausura 2026.

Canales de TV: sin transmisión.

Alternativas por streaming: Prime Video, Fox One, Fox y Tubi.

Árbitra del partido: Ximena Márquez Ruiz.

Chivas y América se enfrentarán siendo 2° y 3° de la tabla general. Mexsport

BFG