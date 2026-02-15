¡Hermano cayó la ley! Aficionado detenido tras orinar en tribuna del Estadio Akron

Chivas mantuvo su paso perfecto y llegó a 6 triunfos consecutivos que los ponen a soñar con alcanzar la marca de victorias en un inicio de torneo de Liga MX, sin embargo, tras el Clásico Nacional un aficionado terminó siendo detenido por orinar en las tribunas del Estadio Akron.

Este 14 de febrero, Chivas recibió al América en el partido estelar de la Jornada 6 en el Clausura 2026 de Liga MX, mismo en el que un gol en solitario de Armando Hormiga González les dio su sexto triunfo de manera consecutiva en este inicio de torneo.

Con la felicidad de la victoria, y la necesidad de quedarse unos cuantos segundos más en las tribunas del inmueble próximamente mundialista, uno de los más de 40,000 aficionados que se dieron cita en el Estadio Akron vio fácil orinar en la tribuna.

Pese a que todo había parecido salir bien, uno de los policías que resguardaba la seguridad en el recinto, fue hasta la zona en la que se encontraba este aficionado, acercándose de manera sigilosa y pidiéndole que lo acompañara luego de haber orinado en la tribuna.

Sin algún tipo de forcejeo y siguiendo la petición del policía, el aficionado tomó rumbo hacia la salida del Estadio Akron. Estas fueron las imágenes que circularon en redes sociales:

Tras el Clásico Nacional, se reportó saldo blanco pese a que 11 seguidores terminaron detenidos por faltas administrativas, mismos que deberán pagar una multa económica -y posiblemente horas de trabajo comunitario- para quedar exentos de lo ocurrido durante el Chivas Vs América.

Será hasta dentro de un mes cuando el Rebaño regrese a disputar un partido de Liga MX en el Estadio Akron, ya que su compromiso ante León de la Jornada 9 se postergó hasta el miércoles 18 de marzo, una semana antes de que el recinto ubicado en Zapopan reciba el primero de sus partidos correspondientes al Repechaje FIFA para el Mundial 2026, boletos que se podrán comprar desde los $200 pesos mexicanos.

BFG