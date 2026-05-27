El presidente Donald Trump romperá otra tradición en las Finales de la NBA

Las Finales de la NBA podrían sumar un invitado inédito en junio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea asistir a uno de los partidos programados en el Madison Square Garden, escenario donde los Knicks enfrentarán a Spurs o Thunder durante la serie por el campeonato.

La presencia de Trump marcaría un hecho sin precedentes dentro de la liga. Ningún presidente en funciones ha asistido oficialmente a un partido de las Finales de la NBA. Aunque Barack Obama acudió a las Finales de 2019, lo hizo después de dejar la Casa Blanca y durante el primer mandato presidencial de Trump.

El mandatario confirmó su intención de acudir durante una conversación con periodistas y elogió públicamente al propietario de los Knicks, James Dolan, con quien mantiene una relación cercana desde hace años.

Jim Dolan es un tipo genial”, declaró Trump. “Está teniendo un buen año. ¡Vaya equipazo! Ganan todos sus partidos. Tienen jugadores fantásticos. Creo que iré a uno de los partidos. Me invitaron muchas personas, incluido Jim. Es genial verlo. Los Knicks han sufrido mucho durante años”, agregó.

Los partidos 3 y 4 de las Finales están programados para disputarse el 8 y 10 de junio en Nueva York. El The New York Times reportó previamente que Trump analizaba asistir a alguno de los encuentros, algo que ahora fue confirmado directamente por el presidente.

Trump y el deporte, una relación cada vez más visible

La posible aparición en las Finales de la NBA reforzaría una tendencia clara durante el segundo mandato de Trump. Ningún presidente reciente ha tenido una presencia tan constante en espectáculos deportivos de alto perfil.

En los últimos meses, En febrero de 2025, Trump asistió al Super Bowl en Nueva Orleans, donde los Eagles derrotaron a los Chiefs. También apareció en las 500 Millas de Daytona, funciones de UFC y la final masculina del US Open en Nueva York.

En septiembre pasado, su llegada al Abierto de Estados Unidos provocó incluso un retraso cercano a los 30 minutos debido al operativo de seguridad implementado por el Servicio Secreto.

La UFC se convirtió en uno de sus espacios públicos más frecuentes. Trump asistió a UFC 314 y en varias ocasiones fue ovacionado durante sus ingresos a la arena, acompañado por empresarios, figuras políticas y celebridades deportivas.

También asistió el 11 de septiembre del año pasado a un encuentro de los Yankees en Nueva York, fortaleciendo una imagen pública cada vez más ligada al entretenimiento deportivo estadounidense.

U.S. President Donald Trump watches a match during the UFC 327 event at Kaseya Center in Miami, Florida, U.S., April 11, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY REUTERS

La logística alrededor de una posible visita presidencial

La presencia de Trump en el Madison Square Garden abriría un operativo de seguridad complejo en pleno calendario internacional de eventos deportivos. Nueva York y Nueva Jersey se preparan además para recibir varios partidos relacionados con el Mundial 2026 apenas días después de las Finales.

El Servicio Secreto confirmó que trabaja de manera coordinada con autoridades locales y organizadores cada vez que el presidente participa en eventos públicos.

El Servicio Secreto de Estados Unidos coordina estrechamente con sus socios encargados de hacer cumplir la ley, así como con el personal del evento, cada vez que el Presidente viaja”, señaló un portavoz del organismo.

El Madison Square Garden ya opera bajo estrictos protocolos de acceso desde hace años. La administración encabezada por Dolan implementó sistemas de reconocimiento facial y controles de ingreso considerados entre los más avanzados dentro de los recintos deportivos estadounidenses.

Trump mantiene además una conexión histórica con el propietario de los Knicks. Dolan permitió que el Madison Square Garden fuera utilizado para un acto político de Trump durante la campaña presidencial de 2024 y ambos sostienen una relación cercana desde hace años. El empresario incluso celebró su boda en Mar-a-Lago, residencia del mandatario en Florida.

El imponente Madison Square Garden volverá a recribir unas finales de la NBA

Una figura política dentro del espectáculo deportivo

La NBA no emitió comentarios inmediatos sobre la posible asistencia presidencial. Sin embargo, el Madison Square Garden sí dejó clara su postura respecto a la eventual visita.

No sabemos si el presidente Trump vendrá a las Finales, pero el Presidente de los Estados Unidos, sin importar quién esté en el cargo, siempre es bienvenido en todas nuestras instalaciones”, indicó un portavoz del recinto a The Front Offfice

Mientras tanto, Trump continúa siguiendo de cerca el recorrido de los Knicks en playoffs y volvió a expresar simpatía por la franquicia neoyorquina.

“Creo que es un tipo muy agradable y tiene derecho a un buen equipo porque ha sufrido un poco”.