Milagro en el Garden: Los Knicks remontan 22 puntos y vencen a Cavaliers para adelantarse en las finales del Este

Lo que parecía una noche condenada al desastre terminó convertido en una de las remontadas más memorables en la historia reciente de la NBA. Los Knicks sobrevivieron a un colapso que parecía irreversible y derrotaron 115-104 a los Cavaliers en tiempo extra para tomar ventaja de 1-0 en las Finales de la Conferencia Este.

El héroe fue Jalen Brunson, quien firmó 38 puntos y seis asistencias en una actuación que ya quedó grabada en la memoria del Madison Square Garden. El base encabezó una remontada improbable después de que Nueva York estuviera abajo por 22 puntos cuando quedaban poco más de ocho minutos en el último cuarto.

Los Knicks cerraron el tiempo regular con una avalancha ofensiva que silenció a Cleveland y transformó el ambiente del Garden en una explosión de incredulidad. Brunson anotó 11 puntos consecutivos durante el momento más crítico del partido y lideró una racha global de 44-11 entre el cierre del último periodo y el tiempo extra.

Seguimos peleando y creyendo. Encontramos la manera”, declaró Brunson tras el encuentro.

Cleveland dejó escapar un partido que tenía controlado

Durante gran parte de la segunda mitad, los Cavaliers parecían encaminados a robar el primer juego de la serie sin demasiados sobresaltos. Cleveland dominó el tercer cuarto con autoridad, moviendo el balón con facilidad y castigando a unos Knicks que lucían desconectados ofensivamente.

Jalen Brunson puso a Knicks a tres triunfos de las Finales de la NBA. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Donovan Mitchell encabezó el ataque con 29 puntos y parecía haber dado el golpe definitivo cuando encestó un triple que colocó la diferencia en 22 unidades en el último periodo para Cleveland. El partido lucía terminado.

Pero el equipo neoyorquino encontró vida justo cuando Cleveland comenzó a derrumbarse. Las pérdidas de balón aparecieron, el ataque se congeló y la intensidad cambió completamente de lado.

Mikal Bridges acercó a los Knicks con un triple desde la esquina y más tarde Landry Shamet empató el encuentro con otro disparo de larga distancia que hizo estallar el Garden.

Cleveland todavía tuvo la oportunidad de ganar el partido en la última posesión del tiempo regular, pero el disparo de Sam Merrill no encontró el aro.

El Madison Square Garden explotó en la prórroga

El golpe emocional fue demasiado para Cleveland. Nueva York abrió el tiempo extra con los primeros nueve puntos y terminó por aplastar a unos Cavaliers que nunca lograron recuperarse del impacto psicológico de dejar escapar semejante ventaja.

Karl-Anthony Towns aportó 13 puntos y 13 rebotes, mientras Bridges añadió 18 unidades para unos Knicks que extendieron su racha de victorias a ocho partidos consecutivos.

La victoria también quedó marcada en los libros de historia de la franquicia. Nunca antes los Knicks habían remontado una desventaja tan grande en un partido de playoffs.

Además, este inicio de Finales de Conferencia ya rompió una marca inédita en la NBA. Por primera vez, ambas finales comenzaron con encuentros definidos en tiempo extra, después del dramático triunfo doble en overtime de los San Antonio Spurs sobre el Oklahoma City Thunder en el Oeste.

Ahora, los Knicks quedaron a sólo tres triunfos de regresar a unas Finales de la NBA por primera vez desde 1999.

El Juego 2 se disputará el jueves por la noche nuevamente en el Madison Square Garden.