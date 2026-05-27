"Vamos a la guerra contra los cárteles", anuncia gabinete de Trump

Durante la reunión del gabinete federal, el secretario aseguró que la disputa se llevará a cabo mediante la coalición de las Américas contra estos grupos criminales.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, declaró este miércoles que emprenderá una guerra contra los cárteles de la droga durante su intervención en la reunión de gabinete del presidente Donald Trump.

"Vamos a la guerra contra los cárteles a través de la coalición de las Américas contra los cárteles", expresó mientras hablaba de los avances en Venezuela.

Hegseth señaló que espera que el gobierno interino de Delcy Rodríguez coopere con Estados Unidos en la misión contra los grupos criminales, ya que considera que es una pieza clave para garantizar el futuro energético y la seguridad nacional. El funcionario no precisó cuándo, cómo ni contra qué cárteles en específico se llevarían a cabo las acciones anunciadas.

En la reunión también estuvo presente Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, quien canceló su visita programada a México en el marco de la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para poder asistir al encuentro de gabinete.

Las declaraciones del secretario de Guerra ocurren en medio de tensiones con el gobierno mexicano, al que Trump ha presionado para permitir la entrada de tropas estadounidenses en territorio nacional con el fin de atacar a organizaciones criminales.

Además, se producen semanas después de que Trump afirmara que los cárteles del narcotráfico "gobiernan México", y días después de advertir que si el país vecino no cumple con su labor para combatirlos, Washington lo hará.

"Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México, y nadie más. Son los cárteles, simplemente, quienes gobiernan", dijo el mandatario republicano.