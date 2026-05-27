¡Ojo Aguirre! Sudáfrica publicó su lista final; dos jugadores no han debutado

El técnico de la selección de Sudáfrica, Hugo Broos, recortó su prelista y presentó los 26 jugadores que representarán a su país en el Mundial 2026. En la convocatoria destacan los defensas Olwethu Makhanya y Bradley Cross, que no han debutado con su combinado nacional. Asimismo, figura Themba Zwane de 36 años. Enfrentarán a México en el partido inaugural el próximo 11 de junio.

Olwethu Makhanya tiene 22 años y juega en el Philadelphia Union de la MLS, mientras que el lateral izquierdo Bradley Cross tiene 25 años y juega para el equipo local de Soweto, antes pasó por la cantera del Newcastle United.

Los 26 convocados de la selección de Sudáfrica para el Mundial 2026 Foto tomada de @BafanaBafana

Los defensas de la Selección Mexicana deberán ponerle atención al delantero Lyle Foster del Burnley.

“Sé que los jugadores que se quedaron fuera estarán muy decepcionados esta noche. Hubo que tomar algunas decisiones muy difíciles. Espero haber elegido a los adecuados”, dijo Hugo Broos, quien se retirará del futbol al final del torneo.

LA LISTA FINAL DE SUDÁFRICA PARA EL MUNDIAL 2026:

- Porteros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates)

- Defensas: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

- Centrocampistas: Teboho Mokoena, Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

- Delanteros: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).