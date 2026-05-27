Pumas le mostró el camino de campeón a los demás: Hugo Sánchez

Pesan las palabras, pero no duda en arrojarlas como dardos, Hugo Sánchez está dolido por los Pumas y su derrota en la final ante el Cruz Azul.

“Me dolió mucho que no haya ganado el equipo, es para que se den cuenta y valoren que no es fácil salir campeón”, señaló el exfutbolista y extécnico durante la presentación de la exhibición mundialista “La Ciudad que no ha dejado de jugar. México 70, 71, 86 y 26”.

El Pentapichichi, quien llevó a los Pumas al bicampeonato de 2004, también hizo énfasis en el protagonismo de otros equipos como el América, respecto a los títulos conquistados en la Liga MX.

“(No es fácil) salir bicampeones, luego les enseñamos a los otros equipos cuál era el caminito, los sinvergüenzas del América ya nos superaron (con el tricampeonato)”, recriminó a su picoso estilo.

Hugo Sánchez, hoy analista de televisión, no evitó recordar los buenos momentos que vivió con Club Universidad y los lugares que solía visitar para celebrar con el equipo los triunfos.

“Nosotros, yo estaba de DT de Pumas, después de los partidos que regularmente ganábamos, poquitas veces perdíamos, nos íbamos a festejar al restaurante Arroyo, también lo hicimos con la Selección, fuimos a festejar el bicampeonato.

“Ahora que se nos escapó el campeonato, porque perdimos con Cruz Azul”, reiteró crítico. “El primero fue contra Guadalajara, pero en el de Monterrey al regresar a la ciudad fuimos al Arroyo, significa mucho para mí ese lugar”.

El aclamado exfutbolista, leyenda del Real Madrid, no dejó escapar la importancia de La Cantera de los Pumas, lugar al que deseó llevar a los socios de Airbnb, con quienes trabaja por el Mundial 2026 y por la promoción turística del país.

MARAVILLADO POR EL AZTECA

Hugo Sánchez fue la cara de la primera campaña de Airbnb, al ser anfitrión de una pijamada en el Estadio Azteca. Al compartir su experiencia, no dudó en reprochar el cambio de nombre del histórico recinto durante la justa mundialista.

“Bonita experiencia la primera en el Estadio Azteca que le llamamos nosotros, a producto de gallina nos están haciendo cambiar el nombre a ‘Estadio Ciudad de México’. Pero a nosotros los mexicanos nos gusta más Estadio Azteca y lo siento, así le seguiré diciendo… Y que te lo digo yo”, expresó con todo y la presencia de Jurgen Mainka, director de la FIFA en México.

Hugo Sánchez no le llamará Estadio Ciudad de México Mexsport

FRANCIA ESTÁ EN EL CORAZÓN DE HUGO SÁNCHEZ

Al ser cuestionado por sus selecciones favoritas a ganar el Mundial 2026, Hugo Sánchez sacó de la manga a una nación pocas veces mencionadas en sus discursos, luego de alzar su anhelo por México.

“Quiero que salga campeón del mundo México. En segundo, por el corazón, España. En tercer lugar y cuarto están Argentina y Francia. Argentina viene de ser campeona, pero Francia en tercero porque tiene jugadores de gran nivel.

“Pero agradezco a Francia por ayudarme en mi formación de niño, de 14 años, en los años 74, 75 y 76 (en Cannes y Toulon) me abrió los ojos, sabía que en Europa me esperaban, yo quería ser de los mejores del mundo, no descartaba la idea de ir a Francia, a los 15 años me quería contratar Marsella, pero no podía por Olímpicos, seguir mi carrera de dentista”.