El calor rompe Roland Garros: tenista colapsa y abandona la cancha en silla de ruedas

El calor comenzó a convertirse en un rival más dentro de Roland Garros. El checo Jakub Mensik terminó desplomado sobre la arcilla, con calambres en todo el cuerpo y necesitando una silla de ruedas para abandonar la pista después de sobrevivir a uno de los partidos más extenuantes del torneo.

El joven de 20 años derrotó al argentino Mariano Navone por 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (11) en un duelo que superó las 4 horas y media bajo temperaturas cercanas a los 32 grados centígrados en París. Sin embargo, la victoria quedó eclipsada por el estado físico con el que terminó el encuentro y por las críticas directas que lanzó contra las condiciones del torneo.

Es una locura jugar con este clima y, sobre todo, bajo el sol”, declaró Mensik tras el partido. “Estar ahí más de cuatro horas y media es una auténtica locura, e incluso con los descansos no tienes mucho tiempo”, agregó.

El checo, sembrado número 26 del torneo y considerado una de las grandes promesas del circuito ATP, parecía encaminado a una victoria relativamente controlada cuando tomó ventaja de 2 sets a 1. A partir del cuarto parcial, su cuerpo comenzó a mostrar señales visibles de agotamiento.

Mensik explicó que el calor extremo le provocó náuseas y dificultades para mantenerse hidratado, situación que derivó en calambres generalizados durante el cierre del partido.

Mensik cuestiona las reglas en medio del calor extremo

El tenista también criticó las limitaciones reglamentarias para recuperarse entre puntos y cambios de lado. Según explicó, el tiempo permitido resultó insuficiente en condiciones tan exigentes.

Aquí las reglas son muy estrictas, lo cual respeto totalmente, pero obviamente con este calor y en estas condiciones es una locura. Cuando un espectador ve un partido, piensa: ‘Vale, tenedle piedad, cinco segundos más, diez segundos más’. Algo que obviamente no tuve”, añadió.

Mensik incluso recibió una advertencia durante el partido por exceder el tiempo de saque mientras intentaba recuperarse físicamente.

. Después de cerrar el desempate definitivo con un golpe ganador de derecha, el checo cayó sobre la cancha incapaz de sostenerse de pie. Personal médico ingresó rápidamente para asistirlo mientras el público observaba en silencio.

Aunque abandonó la pista caminando con ayuda, posteriormente fue trasladado en silla de ruedas hacia los vestidores debido a los espasmos musculares.

Más tarde aseguró sentirse mejor y afirmó que espera competir sin problemas en la tercera ronda frente al australiano Alex de Minaur.

El calor golpea a varias figuras del torneo

Mensik no fue el único jugador afectado por las altas temperaturas durante los primeros días de Roland Garros. El noruego Casper Ruud también sufrió síntomas relacionados con el calor durante su debut y estuvo cerca de quedar eliminado antes de recuperarse en el quinto set.

Otros jugadores comenzaron a modificar rutinas de hidratación y recuperación ante una semana marcada por temperaturas inusualmente altas para esta etapa del torneo parisino.

Las condiciones también impactaron físicamente a Novak Djokovic. El serbio avanzó a la tercera ronda después de derrotar al francés Valentin Royer por 6-3, 6-2, 6-7 (7) y 6-3 en un partido de tres horas y 44 minutos.

En torneos como el Abierto de Australia ya existen protocolos especiales por temperaturas extremas, incluyendo pausas obligatorias y suspensión temporal de actividades. Roland Garros todavía no activa medidas similares con la misma frecuencia.