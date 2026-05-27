Tottenham investiga si su césped retráctil causa la crisis de lesiones

La crisis de lesiones del Tottenham Hotspur, quienes estuvieron a una posición del descenso, tiene una causa importante detrás de esta baja de rendimiento: las lesiones, por lo cual han lanzado una investigación, liderada por el recién nombrado director de rendimiento Dan Lewindon, que pone como uno de los puntos de mira el césped retráctil.

El terreno del estadio de mil millones de libras esterlinas está bajo una investigación científica para conocer si el campo de juego tiene un impacto en las lesiones que han mermado la plantilla del equipo poniéndolos en una situación compleja.

El club londinense sufrió la pérdida de 370 partidos acumulados entre toda la plantilla durante el último año futbolístico en cuanto a lesiones. Ante la gravedad de la situación, los analistas de la institución buscan patrones comunes, evaluando variables médicas, metodológicas y de infraestructura para entender por qué, por segunda temporada consecutiva se presentó una importante crisis de lesiones en la Premier League.

Los informes internos vinculan la superficie retráctil con graves problemas articulares y óseos sufridos por figuras como Wilson Odobert, Ben Davies, Dejan Kulusevski o Radu Dragusin, esto según informa Sky Sports en su web británica. El mediocampista James Maddison padeció también una rotura total del ligamento cruzado anterior (LCA) originada en este escenario.

El Tottenham Hotspur se jugó la permanencia en la Premier ante el Everton Action Images via Reuters

Aunque auditorías externas previas compararon de forma independiente la flexibilidad y el rebote del balón en el estadio frente a los campos de entrenamiento, los datos recolectados resultaron ambiguos por lo que ahora se busca profundidad. Debido a esto, la directiva programó análisis exhaustivos para las próximas semanas, buscando contrastar los parámetros biomecánicos de su terreno frente a los estadios rivales de la liga.

La comparativa con el Santiago Bernabéu

El problema de las superficies mecánicas modernas no es exclusivo de Inglaterra. El Real Madrid enfrenta una encrucijada similar con su nueva plataforma subterránea automatizada, que ha coincidido con una inusual racha de roturas de ligamento cruzado anterior, afectando a piezas clave como Éder Militão.

La directiva española mantiene abiertas pesquisas tanto en Chamartín como en los campos de Valdebebas para determinar si los sistemas de almacenamiento del césped alteran la amortiguación de las pisadas.

Paralelamente, los Spurs atribuyen parte del riesgo físico a la constante inestabilidad en el banquillo tras encadenar cuatro entrenadores en un año, lo que sometió a los jugadores a cambios drásticos de exigencia táctica.