¡Preocupación en el América! Alejandro Zendejas y Alan Cervantes se pierden el Clásico

El América llegó a Guadalajara, Jalisco, con par de bajas para encarar el Clásico Nacional ante las Chivas, la del volante Alejandro Zendejas y la del mediocampista Alan Cervantes.

El mexico-estadounidense Alejandro Zendejas causa mayor alarma, por arrastrar molestias físicas después de la victoria sobre Rayados de Monterrey (1-0), el 7 de febrero, por lo que también causó baja en la Concacaf Champions Cup, el pasado miércoles en la igualada sin goles ante el Olimpia.

Aunque el técnico André Jardine aseguró en el juego anterior que el descarte de Alejandro Zendejas fue por precaución, en último estudio médico reveló una lesión considerable en el aductor derecho.

En el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Alejandro Zendejas solamente registra una participación, (76 minutos y un gol ante el Monterrey).

Alan Cervantes, con desgarre

Otro golpe en el América la sufre la contención. Fuentes cercanas al club indican que Alan Cervantes sufrió un desgarro que lo dejará fuera de acción por un par de semanas más; los juegos que se perderá, son la visita al Puebla (20 de febrero) y el recibimiento a los Tigres (el día 28).

Al igual que Zendejas, Alan Cervantes solamente tiene un juego en el Clausura 2026 (18 minutos); se perdió también el juego de vuelta por la primera fase de la Concacaf Champions Cup ante el Olimpia.

¿Quién en el lugar de Alan Cervantes?

En cuestión de debuts, el América ya tendrá disponible al brasileño Vinicius Lima. El contención llegó como reemplazo de Álvaro Fidalgo y está en condiciones físicas para entrar al quite ante la baja de Cervantes.

Quien todavía esperará por su debut como jugador del América, el uruguayo Thiago Espinosa. El lateral izquierdo resolvió este viernes su trámite de la visa de trabajo en la Embajada de México en El Salvador.

El Guadalajara también llegará un tanto golpeado al Clásico Nacional. A media semana confirmó la baja de Luis Romo, por desgarre muscular; el área médica del Guadalajara estima que la recuperación del defensa será de un mes.