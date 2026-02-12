El reclamo de Torrent a la Liga MX: "Ni Guardiola cambia todo en 4 meses"

La reciente clasificación de los Rayados de Monterrey a los octavos de final de la Concachampions 2026, tras vencer 2-0 al Xelajú, no solo dejó satisfacción por el resultado a la afición, sino que también le permitió al director técnico Domenec Torrent, tomar un respiro y señalar que, los proyectos no se construyen de la noche a la mañana y se necesita continuidad.

El estratega catalán aprovechó los micrófonos para lanzar un mensaje directo sobre la falta de procesos a largo plazo en el fútbol mexicano, comparando la exigencia inmediata de la Liga MX para dar resultados o se sufre el riesgo de ser despedido, en comparativa con algunos europeos donde se aceptan periodos de vacas flacas sabiendo que el éxito a largo plazo llegará.

La crítica de Torrent a la poca paciencia en México

Luego de la victoria en el torneo regional y el avance a la siguiente ronda, Torrent ahora debe pensar en la Liga MX donde hasta ahora solo ha sumado dos victorias y tiene siete puntos, una situación que lo ubica en la novena posición de la tabla general.

Torrent fue contundente al señalar que el éxito rotundo no se construye en un solo semestre. "Es que aquí los campeonatos duran muy poco, cuatro meses. Hoy leía que una leyenda como Ferguson estuvo siete años; siete años son 14 campeonatos. 14 campeonatos para ganar la primera liga con el United. Luego construyó un monstruo. Vamos, aquí nada", sentenció el técnico, haciendo énfasis en que la estructura de torneos cortos en México atenta contra la consolidación de estilos de juego.

El exasistente de Pep Guardiola recordó que incluso en los niveles más altos del balompié mundial, la adaptación requiere tiempo. "Aquí no se tiene paciencia; aquí se piensan que con cuatro meses… No se cambia nada con cuatro meses, ningún entrenador del mundo. Yo estuve con el mejor del mundo (Guardiola) y cuando fuimos a Manchester nos costó un año; son dos campeonatos", manifestó ante los medios.

Para Torrent, la clave del crecimiento en Monterrey reside en que las individualidades se sometan a la disciplina colectiva, algo que considera un reto debido a las características de su plantel.

"A lo mejor tenemos dos o tres futbolistas muy buenos, pero más anárquicos que en otros equipos. Para mí un equipo es poner la individualidad al servicio del equipo; cuando eso nos convenza del todo, daremos un paso importante", concluyó.

¿Cuándo es el próximo partido de Monterrey en la Liga MX?

Tras cumplir con el compromiso internacional, los Rayados retoman su actividad en el torneo local. Monterrey se enfrentará a León este sábado 14 de febrero de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).