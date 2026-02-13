Carlos Reinoso defiende a Henry Martín antes del Clásico Nacional y manda mensaje al americanismo

A horas de una nueva edición del Clásico Nacional, la voz de un referente del americanismo salió al rescate del capitán azulcrema. Carlos Reinoso, ídolo eterno del Club América, expresó su respaldo a Henry Martín en medio de las críticas que el delantero ha recibido por su baja de juego y las lesiones que lo han limitado en semanas recientes.

El exfutbolista chileno, habló en una entrevista con Fox Sports México junto al periodista Óscar Guzmán. Ahí tocó varios temas personales y futbolísticos, pero el nombre de Martín fue inevitable. El atacante ha sido cuestionado luego de un torneo irregular, pese a que fue pieza clave en la etapa reciente del club.

Reinoso considera que el delantero merece respeto por su trayectoria, por los títulos y por el liderazgo dentro del vestidor. El Maestro recordó que el yucateco fue protagonista en finales, que cargó con la responsabilidad de ser capitán y que ha respondido en momentos de presión. Para el chileno, la memoria corta de la afición no debe borrar el aporte de un jugador que fue fundamental en la época reciente.

En un párrafo aparte, el histórico americanista dejó clara su postura con una frase que sintetiza su defensa.

Me da tristeza que hoy día critiquen los americanistas a Martín, èl ha hecho cosas muy importantes que muchos futbolistas en la historia de América no han hecho. Henry Martín es un símbolo del América y se tiene que quedar hasta el día que él quiera".

El Clásico Nacional a la vista

La declaración se da en un contexto especial. El América se prepara para enfrentar a su rival más grande, las Chivas de Guadalajara, en un partido que suele marcar el pulso de la temporada. En ese ambiente, cada detalle se amplifica y cada comentario se convierte en debate.

Martín también habló recientemente para aclarar frases que generaron polémica al decir que él sólo jugaba para su familia. El delantero aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y que su compromiso con el club sigue intacto. Reiteró que se debe al americanismo y que su prioridad es responder dentro de la cancha.

Soy el capitán del equipo, y siempre hay momentos importantes como este, que son los clásicos, me gusta venir y dar la cara. Definitivamente se malinterpretó. Yo cuando hablaba de esa situación, decía que primero tienes que estar bien tú, contigo, tu familia y con los tuyos, para poder dar alegría a los demás”.

La defensa de Reinoso no es menor. Se trata de una voz autorizada, un símbolo que conoce el peso de la camiseta. Su mensaje busca recordar que la historia del América se construye con títulos y también con memoria. Y en esa memoria, Henry Martín tiene un lugar ganado a pulso. Ahora el Clásico Nacional ofrecerá un nuevo escenario para que el capitán responda donde mejor sabe hacerlo, en el área rival y con goles.