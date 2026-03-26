El portugués Fernando Meira recuerda su amistad con Ricardo Osorio y cenarán juntos el sábado

Se le desdibuja el paisaje a Fernando Meira, exfutbolista portugués. Acaba de llegar a Coyoacan y se maravilla con lo pintoresco del lugar, aunque al evento que asiste es un verdadero desorden. Por la mañana visitó Tepito junto a otras leyendas de esta selección e igual quedó anonadado.

Cuenta que hace un par de días habló con Ricardo Osorio, su excompañero en el Stuttgart con el que vivió una época dorada del club en el futbol alemán al ser campeones en 2007. Después de ellos nada ha pasado con este equipo en el que por cierto también fue parte fundamental otro mexicano, Pável Pardo.

Acabo de hablar con Ricardo Osorio, le dije que venía a su país, a México y vamos a cenar este sábado después del partido de Portugal en el Estadio Azteca, me ha invitado".

Ricardo Osorio en Stuttgart

Recapitulemos la historia. Después del Mundial de Alemania 2006, Ricardo Osorio y Pavel Pardo se fueron vendidos en paquete al Stuttgart. Realmente fue su gran participación en Copa Confederaciones un año antes, lo que les valió el traspaso.

Ahí, se encontraron con un equipo nuevo, recién formado que aspiró a todo y lo ganó. Había jugadores como Tim Hildebrand, Mario Gomez, Sami Khedira, Cacau y John Dal Thomasson entre otros.

Ahí los mexicanos fueron arropados con mucha calidez.

"Son increíbles como personas y como jugadores fue un placer compartir la cancha con ellos. Pavel Pardo era un medio de contención con liderazgo y tranquilidad para tocar la pelota, mientras que Ricardo Osorio jugaba más cerca de mí, yo siendo central y él lateral que era muy fuerte y con mucha facilidad para el ataque".

Meira comprende entonces que fue una gran época con dos mexicanos que llegaron al Stuttgart en plan anónimo y conquistaron todo.

"Se adaptaron muy bien al futbol alemán, algo que no es sencillo y sin embargo lo hicieron a plenitud. Son dos jugadores con mucha calidad, pero sobre todo dos grandes amigos que los llevaré conmigo toda la vida".

México vs Portugal para abrir boca del Mundial

Es la primera vez que Fernando Meira estará en el Estadio Azteca. Ha escuchado que se renovó, pero quiere conocer ese mastodóntico inmueble que ha guardado capitulos irresistibles de la historia del futbol.

Jugadores de Portugal por Tepito entre ellos Fernando Meira Especial

"Me gusta mucho México, es la primera vez que estaré en el Estadio Azteca. Antes ya he estado aquí, en Querétaro, entonces está muy bien que hagan la Copa del Mundo".