¡Que retumbe el Azteca! Pavel Pardo revela la clave para que el Tri ‘Pese’ en el Mundial 2026

El exfutbolista y exseleccionado nacional Pavel Pardo destacó el papel fundamental que tendrá la afición mexicana durante el Mundial 2026, asegurando que el apoyo desde las gradas representa una motivación extra para los jugadores en la cancha.

De cara a un Mundial que se disputará en casa, el exjugador enfatizó la importancia de que los aficionados se hagan sentir para impulsar a la Selección Mexicana a lograr una actuación destacada.

Cuando estás cantando el himno y escuchas a todos los aficionados, eso que ellos te entregan lo recibes dentro y se convierte en una motivación extra. Hoy más que nunca la selección necesita a su gente, se va a jugar un Mundial en casa, algo inolvidable”, declaró.

El también exjugador de Atlas y VfB Stuttgart recordó su experiencia en su primera Copa del Mundo, Francia 1998, donde quedó impresionado por la presencia de la afición mexicana, que incluso hacía sentir al equipo como local.