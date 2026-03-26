Aranda pega primero… y entra en la historia

Jonathan Aranda tuvo una jornada histórica en el Opening Day, pero no fue suficiente para evitar la remontada de los Cardinals de San Luis, que fabricaron un explosivo rally de ocho carreras en la sexta entrada para imponerse 9-7 a los Rays de Tampa Bay.

El mexicano se robó reflectores al convertirse en el sexto pelotero nacido en México en conectar jonrón en un Día Inaugural, uniéndose a nombres como Vinny Castilla, Karim García y Bobby Ávila, en una lista que apenas suma 9 batazos de este tipo en la historia.

Durante gran parte del juego, Tampa Bay tuvo el control. Los Rays armaron un ataque de seis carreras en la parte alta de la sexta, destacando un imparable productor de dos de Jonny DeLuca, que los encaminó a una ventaja de 7-1, misma que parecía definitiva.

Sin embargo, la respuesta de San Luis fue inmediata… y brutal.

En la parte baja de ese mismo inning, los Cardinals también enviaron 11 bateadores al plato y empataron el juego gracias a una combinación de batazos oportunos y ejecución situacional. JJ Wetherholt e Iván Herrera aportaron con elevados de sacrificio, mientras que un hit productor de Nathan Church impulsó dos más para igualar el marcador 7-7.

El golpe definitivo llegó con Alec Burleson, quien conectó un jonrón de dos carreras hacia el jardín derecho para completar la voltereta y encender a Busch Stadium.

El mismo inning fue una locura ofensiva, con 22 bateadores combinados entre ambos equipos y un intercambio de golpes que terminó definiendo el encuentro.

A nivel individual, Burleson, Church y Victor Scott II firmaron juegos de tres hits cada uno por San Luis, mientras que por Tampa Bay destacaron Yandy Díaz, Ben Williamson y Nick Fortes, también con tres imparables.

En la loma, el triunfo fue para Riley O’Brien, quien lanzó una entrada y un tercio en blanco, mientras que Ryne Stanek se apuntó el salvamento en un cierre dramático, ponchando a Richie Palacios con las bases llenas.

Por Tampa Bay, el abridor Drew Rasmussen había cumplido con una sólida actuación de cinco entradas y una carrera, pero el bullpen no pudo sostener la ventaja.

Más allá del resultado, Aranda también dejó su huella en la novena entrada. En su último turno, el mexicano desafió un pitcheo alto que había sido marcado como strike por Chris Guccione, logrando revertir la decisión tras la revisión.

Ese ajuste derivó en una base por bolas, con la que se embasó como la posible carrera del empate, aunque finalmente no logró anotar.

El juego también dejó una marca histórica fuera del terreno: los 31 grados centígrados (91°F)registrados lo convirtieron en el Opening Day más caluroso en la historia de Busch Stadium, superando el registro de 1999.

Así, entre el jonrón histórico de Aranda y una de las remontadas más espectaculares del día inaugural, el duelo en San Luis tuvo de todo… menos un final feliz para Tampa Bay