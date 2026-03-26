Marcelo Flores asegura que México nunca encajó en su estilo y por eso decidió jugar con Canadá

La decisión ya estaba tomada, pero las palabras le dieron un nuevo peso. Marcelo Flores reabrió el debate sobre su salida de la órbita de la Selección Mexicana con declaraciones en las que apuntó directamente a una falta de conexión cultural como motivo central para representar a Canadá.

El poco tiempo que he estado con Canadá se ha sentido más como casa que todos esos años en México. Es algo cultural que no encaja conmigo ni con mi estilo”, dijo en entrevista con el programa The Sit Down

El mediocampista de Tigres había hecho oficial su cambio de federación hace algunas semanas, luego de que la FIFA avalara el trámite que lo vincula definitivamente con la selección canadiense. Sin embargo, sus nuevas declaraciones colocan el foco no en el papeleo, sino en una ruptura más profunda.

“Siempre estuve en el sistema mexicano desde los 15 años, pero en el poco tiempo que pasé en Canadá se sintió mucho más como estar en casa. No quiero decir nada malo, pero es algo cultural que nunca encajó conmigo. Tienes que ir a donde sientes que es correcto”, explicó.

Flores, nacido en Canadá y de padre mexicano, formó parte de procesos juveniles del Tri y llegó a ser proyectado como una de sus apuestas a futuro. Participó en torneos internacionales y se mantuvo durante años dentro del radar del programa de selecciones nacionales, hasta que las dudas sobre su elegibilidad y su futuro abrieron la puerta al cambio.

La resolución del organismo rector del futbol mundial cerró cualquier posibilidad de regreso. Hoy, su presente apunta en otra dirección, con un debut potencial este sábado ante Islandia en Toronto.

El encuentro forma parte de la preparación de Canadá rumbo al Mundial de 2026, en un ciclo que el técnico Jesse Marsch aprovecha para integrar nuevas piezas. La convocatoria de Flores es una de las novedades en una lista de 26 jugadores que también enfrentará a Túnez días después.

En su explicación, el futbolista también puso sobre la mesa el peso de sus orígenes y su formación temprana.

Arraigado con Canadá

“Crecí en Canadá durante 12 años. Empecé a jugar desde los dos años y mis padres siempre fueron mis entrenadores", relató.

Con minutos crecientes en la Liga MX bajo la dirección de Guido Pizarro, Flores llega a esta convocatoria en uno de los momentos más estables de su carrera. Pero más allá del rendimiento, su caso vuelve a colocar sobre la mesa un tema recurrente en el futbol de selecciones, la identidad, la pertenencia y las decisiones que trascienden la cancha. Esta vez, no fue el cambio lo que hizo ruido. Fueron las razones.